Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı! 5 ölü, 3 yaralı
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Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı! 5 ölü, 3 yaralı

26.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:08

Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda iki aile arasında arazi yüzünden çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa Bozova karayolu kırsal Remzi Mahallesi yakınlarına iddiaya göre, Avcı ve Polat aileleri araçla geldi.Burada bir süre görüşen taraflar arasındaki anlaşmazlık büyüyerek tabanca ve uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çıkan çatışmada ilk belirlemeye göre üç kişi olay yerinde, iki kişi de hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve ambulans sevk edildi.

YOL ULAŞIMA KAPATILDI

Kavga nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Yaralılar ise kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatıldı.

YAŞAMINI YİTİRENLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çıkan çatışmada Mehmet Emin Avcı, İbrahim Polat, Ömer Avcı, Mustafa Avcı ve Elif Avcı hayatını kaybetti.

3 KİŞİ YAKALANDI, DİĞERLERİ ARANIYOR

Kavgaya karışanlardan 3 kişi yakalanırken, diğer şahısları arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı! 4 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı! 4 ölü, 4 yaralı
Şanlıurfa'da arazi kavgasında kan aktı! 5 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI

Haber Yorumları (19)
ERKAN: hey gidi yalan dünya hey kimseye yar olmayan yalan dünya hey. Ölümlü dünya için değdimi bre gafiller alın tepe tepe kullanın
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HEYA: Devlet bir araştırsın mirastan bu güne kadar çok insanlar ölmüştür kuvvetli kardeşin zayıf kardeşi devamlı ezmeye mahkûmdur
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BIRAKIN CAHİLLERİ: Şerrin içinde bulunmaktan Allahın himayesine sığınalım.
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