Şanlıurfa'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Şanlıurfa'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'da 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Şıh Maksut Mahallesi'nde durdurulan bir araçta Ali T'nin, hırsızlık suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Gözaltına alınan hükümlü işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Sonar

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