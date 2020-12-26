Şanlıurfa'da 5 kişinin öldüğü kavga ve sonrasında yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı

Şanlıurfa'da, birbiriyle akraba olan Avcı ve Polat aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı. Karayolu üzerinde yaşanan silahlı kavga ve sonrasında yaşananlar kameralara anbean yansıdı.

Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği kavga ve sonrasında yaşananlar kameralara yansıdı.

ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI KAVGASI KANLI BİTTİ

Olay, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 18'inci kilometresinde yer alan kırsal Remzi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı sonucu husumet bulunan Avcı ve Polat aileleri arazi meselesini görüşmek üzere Remzi Mahallesinde toplandı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Burada bir süre görüşen taraflar arasındaki anlaşmazlık büyüyerek tabanca ve uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı silahlı kavgaya dönüştü. Karayolu üzerine taşınan silahlı kavgada Mehmet Emin Avcı, İbrahim Polat, Ömer Avcı, Mustafa Avcı ve Elif Avcı hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, DİĞERLERİ ARANIYOR

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. 5 kişinin yaşamını yitirdiği mahallede jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan diğer kişilerin de yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

KAVGA VE SONRASINDA YAŞANANLAR KAMERAYA ANBEAN YANSIDI

Karayolu üzerinde yaşanan silahlı kavga, yoldan geçenler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Bir sürücünün görüntüleri çekerken çatışma olduğunu ve silah seslerinin geldiğini söylediği görüldü. Görüntülerin devamında ise yerde yatan ölü ve yaralılar olduğu gözlenirken olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaralıları ambulansa alması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı