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Şanlıurfa'da 3 kardeşin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da 3 kardeşin öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile arasında arazi sulaması anlaşmazlığından çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 3 kardeşin öldürülmesine ilişkin açılan ve güvenlik gerekçesiyle Konya'ya alınan davada 4 sanıktan birine 78 yıl, diğerlerine 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18'er yıl...

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki aile arasında arazi sulaması anlaşmazlığından çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 3 kardeşin öldürülmesine ilişkin açılan ve güvenlik gerekçesiyle Konya'ya alınan davada 4 sanıktan birine 78 yıl, diğerlerine 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 18'er yıl hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanan tutuklu sanıklar Aydın ve Metin Toraman, suça sürüklenen çocuk M. Toraman, tutuksuz yargılanan Necmettin, Müslüm, Ahmet ve Nuri Toraman ile taraf avukatları katıldı.

Boğaakça ailesinin avukatlarından İsmail Çiftçi, sanıkların suçlarının sabit olduğunu ve Boğaakça ailesinden 3 kişiyi tasarlayarak öldürdüklerini öne sürerek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, beraatlerini talep eden sanıkların son savunmalarının ardından M. Toraman'a, maktuller Ahmet, Murat ve Salih Boğaakça'ya karşı "kasten öldürme" suçundan, suç tarihinde 18 yaşından küçük olduğunu da göz önüne alarak 3 kez 22 yıl, mağdur İmam Boğaakça'ya karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 12 yıl hapis cezası verdi.

Heyet, sanıklar Aydın, Metin ve Müslüm Toraman'ı "nitelikli kasten öldürme" suçundan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18'er yıl hapisle cezalandırdı. Tutuksuz yargılanan Müslüm Toraman'ın hükümle birlikte tutuklanması kararlaştırıldı.

Heyet, tutuksuz sanıklar Ahmet, Necmettin ve Nuri Toraman'ın beraatine karar verdi.

Olay

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 13 Temmuz 2018'de Höyükyanı Mahallesi'nde oturan ve güvenlik korucusu oldukları belirtilen Toraman ailesi ile Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Boğaakça aileleri arasında arazi sulamasından kaynaklandığı öne sürülen silahlı kavga çıkmış, Murat, Salih ve Ahmet Boğaakça öldürülmüştü. Zeki, Adil ve İmam Boğaakça kardeşler ise taş, sopa ve bıçakla yaralanmıştı.

Aydın ve Metin ile suça sürüklenen çocuk M. Toraman tutuklanmış, haklarında "kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
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