ŞANLIURFA - Camilerde yağmur duası yapıldı
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ŞANLIURFA - Camilerde yağmur duası yapıldı

11.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:21

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi Yağmur duası yapılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi

Yağmur duası yapılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı. Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar duaya iştirak etti.

ŞANLIURFA - Camilerde yağmur duası yapıldı
ŞANLIURFA - Camilerde yağmur duası yapıldı
ŞANLIURFA - Camilerde yağmur duası yapıldı
ŞANLIURFA - Camilerde yağmur duası yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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