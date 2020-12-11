ŞANLIURFA - Camilerde yağmur duası yapıldı

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi

Yağmur duası yapılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı. Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar duaya iştirak etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme