ŞANLIURFA - Camilerde yağmur duası yapıldı
11.12.2020 13:17 | Son Güncelleme: 11.12.2020 13:21
Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi Yağmur duası yapılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı.
Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi
Yağmur duası yapılması ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da cuma namazı sonrası camilerde yağmur duası yapıldı. Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun kılınan namazın ardından vatandaşlar duaya iştirak etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme