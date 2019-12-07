Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

07.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:25
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül AA'nın

Büyükşehir Belediye Başkanı , Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Beyazgül, yarışma hakkında bilgi alarak AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

Tercihini, kategorisinde 'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğraflarından yana kullanan Beyazgül, kategorisinde 'ın Fransa-Türkiye maçında çektiği "Millilerden asker selamı" fotoğrafına oy verdi.

Beyazgül, fotoğrafların tamamının başarılı olmasından dolayı seçmekte zorlandığını söyledi.

Gönlünde bütün fotoğrafları seçtiğini ifade eden Beyazgül, "Her fotoğraf ayrı bir güzelliği, duyguyu, seslenişi ifade ediyor. Bazı fotoğraflara bakarken duygulanıyoruz, bazılarında gülümsüyoruz, düşünüyoruz. Bazen bir fotoğraf karesi, bir kitap kadar sözü ifade edebiliyor. İşte bu kareleri şimdi inceledik. Gelecek seneki oylamayı da sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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