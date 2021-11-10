ŞANLIURFA - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da asri mezarlıktaki şehitlikte düzenlenen anma töreninde, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz ile 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga anıta çelenk sundu.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da asri mezarlıktaki şehitlikte düzenlenen anma töreninde, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz ile 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga anıta çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törenin ardından Vali Erin ve berberindekiler, şehitlikte dua etti.
Programa Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.