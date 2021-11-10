ŞANLIURFA - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Haberler
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ŞANLIURFA - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da asri mezarlıktaki şehitlikte düzenlenen anma töreninde, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz ile 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga anıta çelenk sundu.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da asri mezarlıktaki şehitlikte düzenlenen anma töreninde, Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyaz ile 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga anıta çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Vali Erin ve berberindekiler, şehitlikte dua etti.

Programa Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

ŞANLIURFA - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ŞANLIURFA - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ŞANLIURFA - Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri
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