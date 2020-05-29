ŞANLIURFA 2 yaşındaki Mustafa'nın öldüğü kaza kamerada
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ŞANLIURFA 2 yaşındaki Mustafa'nın öldüğü kaza kamerada

2 yaşındaki Mustafa'nın öldüğü kaza kameradaŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün park halindeyken çalıştırdıktan sonra fark etmeyerek, çarptığı Mustafa Sonka (2) yaşamını yitirdi.

29.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:34

2 yaşındaki Mustafa'nın öldüğü kaza kamerada

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün park halindeyken çalıştırdıktan sonra fark etmeyerek, çarptığı Mustafa Sonka (2) yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, dün, Siverek'in Şirinkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Nusret Sunkar, park halindeki 34 BM 5025 plakalı hafif ticari aracını çalıştırıp, hareket ettiği sırada, sokakta oynayan Mustafa Sonka önüne çıktı. Fark etmeyerek, yola devam eden Sunkar, küçük çocuğa çarptı. Sürücü, çevredekilerin uyarısıyla çocuğa çarptığını anlayıp, araçtan indi. Ağır yaralanan minik Mustafa'yı aracına bindiren Sunkar, Siverek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Mustafa Sonka, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Sonka ailesi, hastaneye akın edip, uzun süre gözyaşı döktü. Polis, hastanede güvenlik önlemi alırken, sürücü Nusret Sunkar da gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

Öte yandan kaza anı, mahalledeki evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çocuğun park halindeki aracın çevresinde oynadığı, sürücünün de hareket ettirdiği araçla çocuğa çarptığı anlar yer aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)

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ŞANLIURFA 2 yaşındaki Mustafa'nın öldüğü kaza kamerada

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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