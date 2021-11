ŞANLI KURTULUŞ 99. YIL DÖNÜMÜNDE SAYGIYLA ANILDI

TEKİRDAĞ (Habermetre) - 13 Kasım Tekirdağ'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kapsamında Tarihi Valilik Binası önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Kurumlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Vali Aziz Yıldırım ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı ve Şeref Defteri imzalandı.

BAŞKAN KADİR ALBAYRAK: "BÜYÜK EMANETİNİZ CUMHURİYET'İ KORUMAYA, YAŞATMAYA VE YÜCELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Programda yaptığı konuşmada kurtuluş gününün önemini belirten Başkan Kadir Albayrak, Yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyet'imizin kurucusu, Ebedi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, 13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Bayramı'nı kutladığımız bu anlamlı günde, özgürlük ve bağımsızlık ruhuyla manevi huzurunuzdayız. Başkomutanı olduğunuz İstiklal Mücadelemiz, hazırlanışı, askeri zaferleri, diplomatik başarıları ve Cumhuriyet'imizin ilanı ile Dünya Tarihine altın harflerle yazılan şanlı bir destandır. "Ya istiklal, ya ölüm" diyerek çıktığınız Milli Mücadele yolunda, vatan sevgisini her şeyden üstün tutan kahraman ulusumuz, sizin önderliğinizde tek vücut olarak Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkmıştır. Çok zor şartlar ve imkansızlıklar içerisinde kazanılan İstiklal Mücadelemiz, güzel yurdumuzun düşman işgalinden kurtarılmasını sağlamıştır. Emperyalist ülkelere karşı elde edilen bu büyük zafer, sömürülen ve ezilen haklara örnek olmuştur. Tarih bilinci ve vatan sevgisi içerisinde düşman işgalinden kurtardığınız güzel vatanımıza, en büyük eseriniz olan Cumhuriyet'imize ve ülkemize çağ atlatan devrimlerinize sahip çıkıyoruz. İstiklal Mücadelemizin kazanılmasından bu yana geçen bir asra yakın zaman, yolumuzu aydınlatan ilke ve fikirlerinizin ne denli çağdaş ve ilerici olduğunu ortaya koymuştur. Fikri hür, irfanı hür ve vicdanı hür Cumhuriyet nesilleri olarak sahip olduğumuz tüm kazanımlarımızı şahsınıza ve silah arkadaşlarınıza borçlu olduğumuzun bilinciyle büyük emanetinizi korumaya, yaşatmaya ve yüceltmeye devam edeceğiz. Tekirdağ halkı olarak her zaman ve her koşulda yolunuzdan yürümeye devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 13 Kasım Tekirdağ'ın Kurtuluş Bayramı ile güzel Tekirdağ'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyor, başta şahsınız olmak üzere İstiklal Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum. Ruhlarınız şad olsun! " dedi.

Düzenlenen programa Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Çiğdem Koncagül ve Mustafa Yel, İl Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Yenilmez, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

