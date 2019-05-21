Sanko Üniversitesi'nde "3b Biyoyazıcılarla Organ Basımı" Tartışıldı

Doç. Dr. İbrahim Tarık Özbolat, SANKO Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) TEKNOPARK ve GAÜN TARGET (Teknoloji Transfer Ofisi) işbirliği ile düzenlenen konferansta, "3B Biyoyazıcılarla Organ Basımı" konusunda sunum yaptı.

Penn State Üniversitesi'nden Doç. Dr. İbrahim Tarık Özbolat "Yapay organ üretimi insandan alınan kök hücreleri kullanarak, bir organın görevini yerine getirebilecek üç boyutlu (3B) organ benzeri yapıların geliştirilmesidir" dedi.

SANKO Üniversitesi Sani Konukoğlu Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen konferansa ailesiyle birlikte katılan Doç. Dr. Özbolat, işlevini çeşitli nedenlerden ötürü yitiren organların yerini alabilecek, tam anlamıyla olmasa da en önemli işlevini yerine getirebilecek, mevcut organın yerine nakledilebileceği gibi, vücudun başka yerlerinde de konumlandırılabilecek organ yapıların üretimi son yıllarda bir hayli popüler olan 3B yazıcılar ile gerçekleştirdiğini söyledi.

3B biyobasım tekniği konusuna değinen Doç. Dr. Özbolat, "Kök hücrelerden özelleşen canlı hucreler biyomalzeme içine yüklenir ve daha sonra bilgisayar kontrollü 3B biyoyazıcılar tarafından tabandan başlayarak yüzeylerin üst üste eklenmesiyle gerçekleşir" şeklinde konuştu.

Basılan her katmanın bir sonraki katman için temel işlevi gördüğünü, ancak biyobasımdan sonraki sürecin de en az biyobasım süreci kadar önemli olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Özbolat, "Organ şeklinin verilmesinden sonra dokulaşmanın başlaması, doku kaynaşmasının sağlanması ve işlevsel yeterliliğe ulaşması, 3B organ basımı için en temel öğedir. Bir başka kritik faktör ise üretilen organın içinde damarlaşma olmasıdır. Bu sayede hücrelerin büyümesi, bölünmesi ve kaynaşması için gerekli oksijen ve besinler taşınır ve oluşan metabolizma atıklarını hücreden uzaklaştırılır. 3B biyobasım tekniği kendine özgü avantajları nedeniyle son yıllarda biyomedikal alanında çok rağbet görmeye başladı. Her ne kadar 3B biyoyazıcılarla üretilen doku ve organların kliniğe geçişi henüz sağlanmasa da, önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde hastaya özel kemik, kıkırdak, damar ve deri gibi organların cerrahide kullanılması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

3B biyoyazıcıların aynı zamanda eczacılık ve bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere doku ve organ modelleri basımında da önemli bir yer oluşturduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Özbolat, "Pankreas, karaciğer gibi vücut metabolizmasında önemli yer teşkil eden organların küçük modellerinin basımı ve kanser araştırmalarında kullanılmak üzere kanser dokusunun üretilmesi günümüzde bir hayli önem taşımaktadır" ifdadelerine yer verdi.

SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi Genel Müdürü Onur Akar ile akademisyenler, öğrenciler ve konuklar katıldığı konferansta, sunumunun ardından soruları yanıtlayan Doç. Dr. Özbolat'a SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı teşekkür ederek, armağan takdim etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA