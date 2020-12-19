SANKO Üniversitesi Hastanesinden yangınla ilgili açıklama Açıklaması
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SANKO Üniversitesi Hastanesinden yangınla ilgili açıklama Açıklaması

19.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 19.12.2020 14:41
SANKO Üniversitesi Hastanesinden yangınla ilgili açıklama Açıklaması

SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, 9 kişinin öldüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında, hastaları çıkarmak için çalışan doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerinden 51'inin yangından etkilendiğini,...

SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, 9 kişinin öldüğü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında, hastaları çıkarmak için çalışan doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerinden 51'inin yangından etkilendiğini, 10 personelin oksijen tedavisi gördüğünü bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada, personelin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı çalışması sonucu yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vefat eden hastalarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelere başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yangından etkilenen hastalarımız 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda diğer hastanelere sevk edilmiştir. Yangını kontrol altına almak ve hastaları yoğun bakım ünitesinden çıkarmak için cansiperane çalışan doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerimizden 51'i yangından etkilenmiştir. Personelimizden 10'u oksijen tedavisi görmektedir. Etkilenen hastalarımıza ve personelimize geçmiş olsun. Üzüntümüz büyüktür. Müessir olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli diğer kurumlarımızın idari soruşturmalarına her türlü desteği sunuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 14:44:33. #1.15#
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