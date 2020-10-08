SANKO Park'ta yöresel ürün günleri başlıyor
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SANKO Park'ta yöresel ürün günleri başlıyor

08.10.2020 18:48 | Son Güncelleme: 08.10.2020 18:53
SANKO Park'ta yöresel ürün günleri başlıyor

Gaziantep'in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, Türkiye'nin dört bir yanından eşsiz ve taze lezzetlerin ziyaretçilere sunulacağı Yöresel Ürün Günleri'ne, 10'uncu kez ev sahipliği yapacak.

Gaziantep'in yaşam alanı Sanko Park Alışveriş Merkezi, Türkiye'nin dört bir yanından eşsiz ve taze lezzetlerin ziyaretçilere sunulacağı Yöresel Ürün Günleri'ne, 10'uncu kez ev sahipliği yapacak.

Tüm hijyen önemlerini en üst seviyede alarak doğal ve organik tatların bir arada olacağı Yöresel Ürün Günleri, 9-18 Ekim tarihleri arasında, Sanko Park Alışveriş Merkezi ana etkinlik alanında düzenlenecek. Doğal lezzetlerin ziyaretçilerle buluşacağı Yöresel Ürün Günleri'nde 250 TL ve üzeri alışveriş yapan ziyaretçiler birbirinden renkli hediyelerin de sahibi olacak. Yöresel Ürün Günlerinde kayısıdan sucuğa, peynirden reçele kadar her biri yöresine özgü olan ürünler, Gaziantepliler ile buluşturulacak.

SANKO Park

2009 yılında faaliyete başlayan Sanko Park, toplam 127.489 m2 inşaat alanı ve 56.144 metrekare kiralanabilir alanı ile bünyesinde her ihtiyaca yanıt veren 180 mağaza bulundurmaktadır. Sanko Park'ta, 3 bin 389 metrekare alanı ve 10 adet sinema salonu ile hizmet veren Avşar Sinemaları'nda vizyondaki filmleri takip ederken, Play Park tarafından işletilen 4 bin 271 metrekare alana sahip bowling ve eğlence merkezi ile gençlere eğlenceli vakit geçirme imkanı sunuluyor. Bin 600 metrekare alanda hizmet veren Mars Athletic Club ile spordan vazgeçemeyenler için donanımlı bir spor salonuna sahip olan Sanko Park, sağlıklı yaşamdan vazgeçmeyenler için hizmet veriyor. Sanko Park Alışveriş Merkezi'nde yer alan Sanko Sanat Galerisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ilk özel sanat galerisi olma özelliği taşıyor. 2020 yılına kadar toplamda 600'den fazla sanatçı tarafından hazırlanan 470 sergiye ev sahipliği yapan Sanko Sanat Galerisi, iki kez de uluslararası sanat çalıştayı düzenlenmesine öncülük etmiştir. Bin 200 araç kapasiteli kapalı otoparkının yanında 50 araç kapasiteli Vale Park ile ziyaretçilerini ağırlayan Sanko Park, ziyaretçilerine ayrıcalıklı hizmet sağlıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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