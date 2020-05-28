Sanko Okulları öğrencisi şiir yarışmasında üçüncü oldu
Sanko Okulları ilkokul öğrencisi Mira Budak, Sanko Park Alışveriş Merkezi'nin Anneler Günü nedeniyle online olarak düzenlediği şiir yarışmasında üçüncü oldu.
28.05.2020 08:55 | Son Güncelleme: 28.05.2020 08:58
Sanko Okulları ilkokul öğrencisi Mira Budak, Sanko Park Alışveriş Merkezi'nin Anneler Günü nedeniyle online olarak düzenlediği şiir yarışmasında üçüncü oldu.
Katılımcılar, "Anne" teması ile yazdıkları şiirleri ve şiir yazarken çekilen videoları Sanko Park Alışveriş Merkezinin instagram hesabına direkt mesaj olarak göndererek yarışmaya katıldı.
5-12 yaş grubundaki çocukların katıldığı ve toplam 106 şiirin değerlendirildiği yarışmada Sanko Okulları öğrencisi Mira Budak üçüncü olarak altın kolye kazandı. - GAZİANTEP
Anneler Günü hediyeleri nelerdir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nedir?
Anneler günü mesajları! Anneler günü sözleri neler? En güzel anneler günü sözleri! Anneler günü ile ilgili en çok beğenilen mesajlar!
Kaynak: İHA