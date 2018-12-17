Sanko Okulları 15.'nci Nasa Buluş Şenliğinden Ödül ile Döndü

SANKO Okulları NASA-JPL Invention Challenge 15'inci Buluş Şenliği'nde "En Hafif Tasarım" ödülünü kazandı.

JPL-Nasa Invention Challange JPL-NASA mühendislerinin 1998'den beri ABD'de her yıl kendi arasında eğlence amaçlı düzenlediği "Invention Challenge" yarışması esas alınarak aynı format ve içerikte ABD dışında sadece Türkiye'de düzenleniyor. İstanbul Okan Üniversitesi'nde düzenlenen ve buluşların bir şenlik ortamında yarıştığı etkinlikte, SANKO Okulları öğrencilerinden Ayşe Karaca ve Ali Eray İnal, Mekatronik öğretmeni Yunus Emre Erkan ve Laborant İbrahim Kılıç danışmanlığında hazırladıkları projeleriyle "En Hafif Tasarım" ödülünün sahibi oldu. 15'nci NASA Buluş Şenliğinin bu yılki konusu olan "Dik Duran Boru" temasında, öğrencilerden iki destek üzerinde yatık halde duran bir plastik boruyu, bir dakikada küçük bir platform üzerinde dik konuma getirecek bir cihaz yaparak boruyu dik konuma getirmeleri istendi.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı 15'inci NASA Buluş Şenliğinden öğrencilerinin ödül ile dönmelerinin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, öğrencileri ve danışman öğretmenlerini kutladı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA