SANKO'da Tıp Fakültesi öğrencileri önlük giydi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yer alan SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Özel Sanko Okulları Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle önlük giydi.

Gaziantep'te özellikle sağlık hizmetlerine yönelik tematik eğitim veren SANKO Üniversitesi'nin 2018-2019 yılı Tıp Fakültesi öğrencileri düzenlenen törenle ilk defa önlük giydi. Abdulkadir Konukoğlu Spor ve Kültür Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Önlük giyme törenine SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, öğretim üyeleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Bugün Tıp Fakültesi öğrencilerimizin doktorluğa ilk adım atma günü. Bizim onlardan tek ricamız ilerde hastalarını kendi anne ve babaları gibi görmeleri. Çünkü sonuç olarak onlar da birilerinin annesi veya babasıdır. Eğer bunu böyle yaparsanız hep güler yüzle karşılanırsınız. Ben hepinize, öğrencilere ve ailelere bizim okulu seçtikleri için teşekkür ediyorum. Biz hakikaten onlar için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz" dedi.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ise, "Sevgi, şefkat, merhamet gibi insanı duyguların temel değer olduğu doktorluk insana dokunan, insanla var olan ve insanla gelişecek olan bir bilimdir. Diğer pek çok bilimden farklı olarak atacağınız büyük yada küçük bir adım tahmin edemeyeceğiniz hasarlara yada çok büyük faydalara sebebiyet verebilir. İşte kararlarınızın, vicdanınızın, kalbinizin ve aklınızın bugün size giydireceğimiz önlükler gibi beyaz ve hep temiz kalmasını dilerim" diye konuştu.

Konuşmalarında ardından çeşitli dallarda bildiri yayınlayan öğrencilere teşekkür belgeleri takdim edildikten sonra Tıp Fakültesi öğrencilerine önlük giydirildi.