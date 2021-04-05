SANKO çalışanları kan bağışı yaptı
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SANKO çalışanları kan bağışı yaptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
SANKO çalışanları kan bağışı yaptı

SANKO Holding'in Gaziantep ve bölgede faaliyet gösteren işletmelerinde görev yapan yönetici ve çalışanları, Covid-19 pandemisi nedeniyle Türk Kızılay kan merkezlerindeki kan stoklarına katkı sunmak amacıyla kan bağışında bulundu.

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SANKO Holding'in Gaziantep ve bölgede faaliyet gösteren işletmelerinde görev yapan yönetici ve çalışanları, Covid-19 pandemisi nedeniyle Türk Kızılay kan merkezlerindeki kan stoklarına katkı sunmak amacıyla kan bağışında bulundu. SANKO Holding merkez ve holdinge bağlı şirketlerde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasında 299 ünite kan bağışı yapıldı.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle kan bağışının öneminin daha da arttığına dikkat çeken SANKO Holding Personel Direktörü Gündüz Taşkın, SANKO ve çalışanlarının her zaman olduğu gibi toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini söyledi. Toplumun birbirine daha fazla destek olması gereken bir süreçten geçildiğini anımsatan Taşkın, "SANKO ailesi olarak, Türk Kızılay kan merkezlerindeki kan stoklarına katkı sunmak amacıyla kan bağışı kampanyası başlattık. Arkadaşlarımız da ilgi göstererek kampanyaya destek verdi. Anlamlı ve önemli kampanyaya ilgi gösteren arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Taşkın, kampanya kapsamında SANKO Holding merkez, Sanko Tekstil, Süper Film Ambalaj, Çimko Çimento, Sanko Havlu, Gaziantep Ytong, SANKO Üniversitesi ve Hastanesi ile Sanko Tekstil Adıyaman İşletmesi yönetici ve çalışanlarının Türk Kızılay'a kan bağışında bulunduğunu da sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

SANKO çalışanları kan bağışı yaptı
SANKO çalışanları kan bağışı yaptı
SANKO çalışanları kan bağışı yaptı
SANKO çalışanları kan bağışı yaptı
SANKO çalışanları kan bağışı yaptı
SANKO çalışanları kan bağışı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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