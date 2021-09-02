Sancar Maruflu'nun adı Konak'ta yaşayacak
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Sancar Maruflu'nun adı Konak'ta yaşayacak

Sancar Maruflu'nun adı Konak'ta yaşayacak
Bültenler - Haberler | Güncel

Konak Belediye Meclisi Sancar Maruflu'nun adının Konak'ta yaşaması için ortak önerge verdi.

Geçtiğimiz günlerde yaşama veda eden ve İzmir Baba olarak anılan Sancar Maruflu'nun adının Çınarlı'daki Konak Bilim Merkezi'ne verilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısında,Muğla yangınında görev yapan belediye emekçileri de unutulmayarak teşekkür plaketi ile onurlandırıldı.

Konak Belediyesi eylül ayı olağan meclis toplantısı, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Oturumun açılışında, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, ağustos ayında Bodrum ve Muğla'da yaşanan yangın felaketlerinde görev alan belediye personelini "Bugün aramızda Konak Belediyemizde çalışan çok değerli on arkadaşımız var" diyerek divan kürsüsüne davet etti. Yangın çalışmalarında görev alan ve yangına arazözlerle müdahale eden Alaattin Oltak, Hanifi Kayhan, Serdar Kılınç, Barış Karaağaç, Kazım Keneş, Ozan Kara, Doğan Yarış, Mustafa Gür, Akar Işık, Orhan Özdemir'e plaket ve armağanları Başkan Batur ve Grup Başkanvekillerince takdim edildi.

Batur: Kendi ağaçları yanıyormuş gibi çalıştılar

Milas Belediyesi'nden gelen talep üzerine yangın bölgesinde görevlendirilen personelin gece gündüz demeden çalışarak Konak Belediyesi'ni en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade eden Başkan Batur, "Bodrum, Marmaris ve Milas'ta çıkan yangınlarda Milas Belediyesi'nin talebi üzerine on arkadaşlarımızı yangın bölgesine göndermiştik. Araçta yatarak, gece gündüz çalışarak Konak Belediyemizi en güzel şekilde temsil ettiler. Kendi evi, kendi bahçesindeki ağacı yanıyormuş gibi çalıştılar. Biz de yangın bölgesine gittiğimizde onları ziyaret etmiştik. Gayretlerini takdir ediyor ve emekçi kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

İzmir Baba'nın adı Konak Bilim Merkezi'ne verildi

Toplantıda tüm meclis üyelerinin ortak önergesiyle,geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan Sancar Maruflu'nun adının Konak'ta yaşatılması için oybirliği sağlandı. "İzmir Baba" olarak anılan, halkla ilişkiler alanındaki çalışmalarıyla bilinen ve İzmir'de vefa denilince akla ilk gelen isim olan Sancar Maruflu'nun adının Çınarlı Rekreasyon Alanı'nda inşaatı süren Konak Bilim Merkezi'ne verilmesi ve büstünün yapılması önergesi oybirliğiyle kabul edildi. "Konak Belediyesi olarak gururla aldığımız bir karar oldu" diyen Başkan Batur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm meclis üyelerinin ortak önergesi olan bu önergemiz önemliydi. Kentimize ve Sancar Ağabey'imize yakışan bir karar aldık. İnsanları anma, bu kentte emek verenleri vefa ile hatırlama konusunda yıllarca emek vermiş Sancar Ağabey'imize bu vefayı gösteren Konak Belediye Meclisi'ne teşekkür ediyorum."

Kaynak: Bültenler

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Sancar Maruflu'nun adı Konak'ta yaşayacak - Haberler
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