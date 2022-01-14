TIR'A ARKADAN ÇARPAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ; 2 AĞIR YARALI

SANCAKTEPE, İSTANBUL (DHA) - SANCAKTEPE Kuzey Marmara Otoyolu'nda aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, aynı istikamette giden TIR'a arkadan çarparak, altına girdi. Kazada, otomobildeki 2 kişi, araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Serkan Hançer'in kullandığı 34 DGS 631 plakalı aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı istikamette ilerleyen Şahin Daştan yönetimindeki 21 ACF 318 plakalı içme suyu yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil TIR'ın altına girerken, otomobildeki 2 kişi ise hurda yığınına dönen araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma otoyol trafik ekipleri, yolda başka bir kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. Sürücü Hançer sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Otomobilde sıkışan kadın ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması çıkartılabildi. Durumu ağır olan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya karışan TIR sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken hurda yığınına dönen otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. Kaza nedeniyle, Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik akışı kontrollü şekilde sağlandı. Otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Çağrı Çalışkan - Son Dakika Haberleri

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