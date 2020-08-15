Sancak ve Demirel ailesinin mutlu günü
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Sancak ve Demirel ailesinin mutlu günü

Sancak ve Demirel ailesinin mutlu günüİŞ insanı Ethem Sancak'ın yeğeni Bahar Sancak, hayatını Demirel ailesinin çocukları Uğurcan Demirel ile birleştirdi.

15.08.2020 21:45 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:58

Sancak ve Demirel ailesinin mutlu günü

İŞ insanı Ethem Sancak'ın yeğeni Bahar Sancak, hayatını Demirel ailesinin çocukları Uğurcan Demirel ile birleştirdi. Kovid-19 nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı düğünde davetliler, genç çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

İş insanı Ethem Sancak'ın yeğeni Bahar Sancak, hayatını Demirel ailesinin çocukları Uğurcan Demirel ile birleştirdi. Covid-19 nedeniyle sınırlı sayıda kişinin katıldığı düğünde davetliler, genç çifti mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Florya'da açık havada gerçekleştirilen ve cemiyetin önemli isimlerinin katıldığı düğünde Covid-19 nedeniyle davetliler mesafeli otururken, sadece gelin ve damat dans etti. Genç çiftin nikahını Esenler Belediye Başkanı Tefik Göksü kıydı. Gelin ve damadın şahitliklerini Ethem Sancak'ın yanı sıra Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve AK Parti Kırıkkale Merkez ilçe Başkanı Emrah Doğan Yaptı.

Nikahın ardından genç çifti tebrik eden Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en az 3 çocuk sözünü hatırlatarak, Bahar kızımız bol kardeşli bir ailenin kızı. İnanıyorum ki en az 3 çocuk sözünü yerine getireceklerdir dedi.

Sancak ve Demirel ailesinin mutlu günü

Kaynak: DHA

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