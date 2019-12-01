Sanayiciler ve siyasetçiler ESO'da bir araya geldi

01.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 01.12.2019 14:12

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ve milletvekilleri, Eskişehir'deki sanayicilerle bir araya geldi.



ESO Meclis Salonu'nda yapılan toplantıya MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, MYK Üyesi Nevzat Ünlütürk, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Taner Gökçek, ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Başkan Yardımcısı Fatih Düş, Yönetim Kurulu Üyeleri ve sanayiciler katıldı. Eskişehir sanayisinin ve ihtiyaçlarının konuşulduğu toplantı öncesinde MHP heyetine Eskişehir'in sanayi yapısı ve ESO'nun faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.



Toplantının açılışında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Odamızın 2023 vizyon raporu var. Bunu yaklaşık 400'e yakın sanayicimiz ile sanayinin hem problem hem de çözüm önerilerini kapsayacak şekilde birlikte derledik ve bu çözüm önerileri doğrultusunda sanayimiz sorunlarını çözmek için özveri ile çalışıyoruz. Yetişemediğimiz yerlerde devlet büyüklerimize sorunlarımızı iletiyoruz. Bu nedenle yaptığınız ziyaretten onur duyduk. Hep beraber çalışabileceğimiz bize destek olabileceğiniz bir ortam yaratabileceğimiz fikrindeyim" dedi.



"Eskişehir sanayisinin gündemi yatırım"



Son zamanlarda gündemde daha fazla konuşulan Eskişehir sanayisinin ihtiyacı olan konular hakkında değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Kesikbaş, şehrin sanayisinin gelişmesi anlamında ihtiyaç duyulan alanları şöyle sıraladı:



"Şehrin demir yolları ile limanlara bağlanması, Yüksek Hızlı Tren'in (YH) Eskişehir'de özel sektör veya Tülomsaş nezdinde üretilmesi, içerisinde üniversite, URAYSİM, Ar-Ge merkezleri gibi mükemmeliyet merkezlerinin ve lojistik anlamda önemli olan havaalanını da bulunduran bir Serbest Bölge'nin oluşturulması gerekiyor. Son bir buçuk yıldır sanayiciler tekrar ön plana çıkmaya önemsenmeye başlandı, tamamen sanayileşmeye başladık. Paralarımızı betona değil sanayiye, fikre yatıralım ve hep beraber katma değer oluşturalım."



"Herkesin yanındayız"



Sanayiye ivme kazandıran gelişmeleri dikkat ve titizlik ile takip ettiğini belirten MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, siyasetin sanayicilerin problemlerini çözmesi gerektiğini ifade etti. Yönter, "Sanayinin önemini biliyoruz ve siyasetçiler olarak üreten, yatırım yapan, mücadele eden, katma değer için elini taşın altına koyan herkesin yanındayız. Eskişehir'de faaliyet gösteren firmaların durumunu görüşmek, konuşmak üzere buradayız. Biliyoruz ki Eskişehir'de her üç kişiden biri sanayide çalışıyor ve Eskişehir aslında sanayi kenti. Hep beraber dil, inanç, siyasi görüş ayrıt etmeksizin sanayimiz için birlik beraberlik içinde milli ruhla çalışıyoruz. İnanıyorum ki 2023 yılında lider ülke Türkiye olacak. Size, ülkemize katma değer katan bayrağımızı uluslararası sınırlarda dalgalandıran sanayicilerimize inanıyoruz. Her zaman yanınızdayız ve sizleri destekliyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA