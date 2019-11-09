Sanayiciler alternatif enerji arayışında

09.11.2019 10:18 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:23

Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde, sanayicinin enerji verimliliğine ve karlılığın artmasına katkı sağlamak ve işletmelerde ürün başına düşen enerji tüketimini azaltmak amacıyla, geleceğin enerjisi olarak adlandırılan "güneş enerjisi" konulu konferans düzenlendi.



Konferansa konuşmacı olarak, Konar Enerji CEO'su Tolga Murat Özdemir ve ekibi, Solarify Kurucu Ortağı Mustafa Ozan Tuncan ve Merkon Otomasyon İş Geliştirme Mühendisi Zehra Karakaya katıldı.



Konferansta, sanayicilere ve çalışanlara, Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) ile ilgili son yayınlanan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği, panel ve inverter teknolojileri, çatı montaj tasarım teknikleri ile işletme ve bakım konularında bilgiler verildi.



"Yenilenebilir enerji kaynaklarına talep artıyor"



Konferansın açılış konuşmasını yapan Konar Enerji CEO'su Tolga Murat Özdemir, artan dünya nüfusu, buna bağlı olarak artan enerji talebi, bu enerji talebini karşılamak için kullanılan fosil yakıtların tükenişi, oluşturduğu çevre kirliliği ve maliyetlerin giderek yükselmesinin, insanları alternatif bir enerji kaynağı arayışına ittiğini dile getirdi. Tolga Özdemir, enerjinin son dönemlerde özellikle sanayide önemli bir gider maliyeti olarak görüldüğüne dikkat çekti.



Özdemir, fosil yakıtlardan üretilen elektrik enerjisi döneminin hızla azaldığını kaydederek, hem dünyada hem de Türkiye'de 2006 yılından bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talebin arttığını dile getirdi.



Özdemir, Türkiye'de yenilenebilir enerji potansiyelinin en fazla güneş enerjisinde olduğunu belirterek, "GES için arazileri kullanmak yerine boş ve kullanılmayan çatı alanlarının kullanılması ile hem şebeke üzerindeki yükü azaltılmış olur hem de iletim ve dağıtım kayıpları önlenmiş olur" dedi.



Türkiye'nin güneş enerjisi alanında ulaştığı kurulu güçle ilgili de bilgi veren Özdemir, katılımcılara, çatı GES uygulamalarında dikkat edilecek; ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk, statik, tasarım, gölgeleme, kirlilik, topraklama, yıldırımdan korunma, montaj, yangın, izleme, raporlama, işletme ve bakım konularında bilgi verdi.



2 oturumda gerçekleştirilen "Kendi Elektriğini Üreten Sanayiciler Konferansı"nda "PV Panel ve Solar Inverter Teknolojileri", "Çatı Ges'lerde Dijitalizasyon, İşletme ve Bakım", "Yeni Lisanssız Elektrik Yönetmeliği ve Osb'ler" konulu sunumlarla sanayicilere ve çalışanlara bilgilendirme yapıldı. - ADANA

Kaynak: İHA