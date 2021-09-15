Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, Çorum'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

AA / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Çorum'da ziyaretlerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Çorum'da ziyaretlerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Dönmez, Vali Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ederek, Çorum'da yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dönmez ve Çiftçi, daha sonra Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve TEKNOKENT'i ziyaret ederek, çalışmaları inceledi.

Dönmez, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü ziyaret ettikten sonra Erol Olçok Senato Salonu'nda çeşitli kurumların temsilcileriyle istişare toplantısında bir araya geldi.

Dönmez ayrıca, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

AA / Kemal Ceylan - Son Dakika Haberleri
Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor! Gündemde 3 önemli konu var

Milli Eğitim Şurası, 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor! Gündemde 3 önemli konu var
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Çıra Düm Tek Tek Yıldız Tilbe
Spor Nihat Özdemir Ali Koç Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hamid Karzai
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dönmez, Çorum'da ziyaretlerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 19:48:08. #1.12#