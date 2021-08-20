Sanatçı ve AFAD gönüllüsü Murat Kekilli, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'u ziyaret etti Açıklaması
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Sanatçı ve AFAD gönüllüsü Murat Kekilli, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'u ziyaret etti Açıklaması

Sanatçı ve AFAD gönüllüsü Murat Kekilli, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'u ziyaret etti Açıklaması
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Rock müziği sanatçısı ve AFAD gönüllüsü Murat Kekilli, yaşanan selin ardından afetzedelerin yaralarını sarmak için çalışma yürüten ekiplere destek olmak amacıyla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi.

Rock müziği sanatçısı ve AFAD gönüllüsü Murat Kekilli, yaşanan selin ardından afetzedelerin yaralarını sarmak için çalışma yürüten ekiplere destek olmak amacıyla Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine geldi.

Ezine Çayı'nın 11 Ağustos'ta taşması sonucu yaşanan afetin ardından Bozkurt ilçesine gelen AFAD ve sivil toplum kuruluşu ekipleri, ilçe merkezine sürüklenen toprak, kum, ağaç ve kaya parçalarının kaldırılması ile arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

İlçeye gelen Kekilli de cadde ve sokaklarda biriken ve iş yerlerine dolan hafriyatın kaldırılması için faaliyetlerini sürdüren ekiplerin çalışmasına katıldı.

Kekilli, AA muhabirine, afetzedelerin acılarını hafifletmek için bölgeye geldiğini söyledi.

Başta AFAD olmak üzere sel bölgesinde çalışan bütün sivil toplum kuruluşlarının her türlü övgüyü hak ettiklerinin altını çizen Kekilli, "Büyük özveriyle çalışıyorlar. Burada onların çalışmalarına bir nebze yardımcı olmak, sıkıntıları paylaşmak için geldik. Çok büyük bir afet yaşanmış burada, tahminimizin çok ötesinde, buraya gelince daha iyi anladık. Türkiye'de bizim gördüğümüz en büyük sel afetinin yaşandığını gördük." dedi.

Türkiye'nin felaketin ardından güzel birlik ve beraberlik örneği gösterdiğini vurgulayan Kekilli, şunları kaydetti:

"Burada yaşayan insanların yüzlerinde bir tebessüm gördüm, 'İyi ki buradasınız.' diyor yüzlerindeki o tebessüm. Burada mükemmel bir çalışma sürdürülüyor. Gerek iş makineleri, gerekse insan gücü inanılmaz çalışıyor. Çok yakın zamanda inşallah burada yaralar sarılacak. Burada çalışan insanların uykusuz geçen günleri var, her türlü övgüyü hak ediyorlar. Devlet burada tam manasıyla elinden gelen her şeyi yapıyor. STK'lar da gönülden çalışıyor ve elinden gelen her şeyi yapıyor. Önce iyi niyet, önce insan olmak gerekiyor. Önce bu insanların dertlerine dermen olmamız gerekiyor, sonra her iş yoluna girer."

Sanatçı ve AFAD gönüllüsü Murat Kekilli, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'u ziyaret etti Açıklaması
Sanatçı ve AFAD gönüllüsü Murat Kekilli, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'u ziyaret etti Açıklaması
Sanatçı ve AFAD gönüllüsü Murat Kekilli, sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'u ziyaret etti Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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