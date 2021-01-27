Sanatçı Sinan Özen'in 10 aylık kızı Neva, EGEBAYRUM'daki tedaviyle sağlığına kavuştu
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Sanatçı Sinan Özen'in 10 aylık kızı Neva, EGEBAYRUM'daki tedaviyle sağlığına kavuştu

27.01.2021 12:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:35
Sanatçı Sinan Özen'in 10 aylık kızı Neva, EGEBAYRUM'daki tedaviyle sağlığına kavuştu

Sanatçı Sinan Özen'in 10 aylık kızı Neva, Ege Üniversitesi Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde (EGEBAYRUM) sağlığına kavuştu.

Sanatçı Sinan Özen'in 10 aylık kızı Neva, Ege Üniversitesi Bağırsak Yetmezliği ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde (EGEBAYRUM) sağlığına kavuştu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Burcu ve Sinan Özen'in bağırsak rahatsızlığıyla dünyaya gelen kızları Neva, 7 kez ameliyat masasına yattıktan sonra Ege Üniversitesi hekimlerinin uyguladığı tedaviyle şifa buldu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen EGEBAYRUM Müdürü Prof. Dr. Funda Çetin, kurulduğu günden bu yana 45 hastanın tedavi edildiği merkezde Neva bebeğin de yüz güldüren hastalardan biri olduğunu kaydetti.

Geniş bir ekip çalışmasıyla başarı elde ettiklerini bildiren Çetin, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Çelik'in uyguladığı cerrahi tekniğin tedavinin başarısında büyük rol oynadığına işaret etti.

Çetin, "Ahmet Çelik'in cerrahi teknikleri, hemşirelik bakımından invaziv radyoloji ve benzeri birçok alanın burada yapılabilmesinden dolayı bugünlere geldik. Burada ailelerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir kolumuz da onlar aslında." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ahmet Çelik de Neva bebeği sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Ailenin büyük mücadelesi

Sanatçı Sinan Özen de EGEBARYUM'un kısa bağırsak hastalığı konusunda Türkiye'deki en önemli merkez olduğunu belirterek, yaklaşık 1 yıldır kızları için yoğun bir mücadele verdiklerini aktardı.

Üniversite ve hastane yönetimi ile doktorlara teşekkür eden Özen, "Darısı diğer çocukların ve ailelerin başına. Tedavimiz bir süre daha devam edecek. Ama büyük bir bölümünü atlattık." dedi.

Rektör Budak ziyaret etti

Öte yandan, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da Sinan Özen ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Neva bebeği sağlığına kavuşturdukları için büyük mutluluk duyduklarını aktaran Rektör Budak, "İnşallah hastanemizi de Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yenileyeceğiz. Fiziki imkanlarımızla bu tür ekstrem hastalıklar da dahil olmak üzere ülkemize, insanlığa büyük hizmetler yapacağımızı düşünüyorum. Özen ailesine geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yüz yüze eğitime geçmesini büyük bir heyecanla beklediklerini vurgulayan Rektör Budak, üniversitenin bahar şenliğinde konser vermesi için Sinan Özen'den konser sözü aldıklarını da kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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