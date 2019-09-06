Sanatçı Melih Kibar 68 yaşında! Melih Kibar kimdir?

06.09.2019 06:00

İstanbullu kimya mühendisi Melih Kibar, 1975 yılı Eurovision yarışmasının sinyal müziği Çoban Yıldızı'nı besteleyerek sonraki yıllar için bir başyapıt ortaya koydu. Melih Kibar evlilikleri, eşi, şarkıları ve daha fazlası haberimizde…

MELİH KİBAR KİMDİR?

6 Eylül 1951 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Melih Kibar, 8 yaşında İstanbul Belediyesi Konservatuvarı yarı zamanlı piyano bölümüne başladı. Liseyi Alman Lisesi'nde okudu. 1970 yılında okul orkestrası ile Milliyet Liseler Arası Müzik Yarışması'na katıldı. Org çaldığı bu orkestra ile en iyi beste ödülünü kazandı. Bu grup ''Dönüşüm'' adını alarak profesyonel müzik hayatına başladı ve Kibar ise Timur Selçuk ile çalışmaya başladı, bir yandan da Robert Kolej Kimya Mühendisliği bölümünü tamamladı.

EUROVİSİON İÇİN ÇOBANYILDIZI'NI BESTELEDİ

1974'te Timur Selçuk Orkestrası'nın kendi adını taşıyan albümünde org çalan Kibar, bu albümde ayrıca ilk bestelerini de piyasaya çıkarmış oldu. Bu bestelerden "Panayır Günü" birçok Yeşilçam filminde kullanıldı. TRT'nin isteği üzerine 1975'te, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk kez katılan Türkiye'nin elemelerde kullanılması için bir sinyal müziği besteledi. Melih Kibar, "Çoban Yıldızı''nı besteledi ve düzenlemeyi Timur Selçuk yaptı ve İstanbul Gelişim Orkestrası'yla parçayı seslendirdi. Çoban Yıldızı, 1975 Türkiye elemelerinde halktan en çok oy alan şarkılar arasına girdi. "Çoban Yıldızı" Türkiye'de Eurovision Şarkı Yarışmalarının vazgeçilmez bir parçası halini aldı.

KİBAR İLE TALU ÇİFTİ BİRÇOK BAŞARILI ESERE İMZA ATTI

"Çoban Yıldızı" ile büyük başarı elde eden Melih Kibar'ın 45'liğinin arka yüzü "Ferahnak" söz yazarı Çiğdem Talu'yu çok etkiledi ve Timur Selçuk aracılığıyla ikili 25 Mayıs 1975'te tanıştı. İlk olarak çift "İşte Öyle Bir Şey" şarkısını besteledi. Şarkı, Erol Evgin tarafından 1976'da 45'lik olarak piyasaya sürüldü. Plağın arka yüzünde yine bir Kibar-Talu eseri "Sevda Olmasa" bulunuyordu. Kibar ile Talu aşkı, Türk pop müziğine sözlerini Talu'nun yazdığı ve Kibar'ın bestelediği nice şarkı kazandırdı. Bunlar arasında; "Bir de Bana Sor", "İçimdeki Fırtına", "Söyle Canım", "Hep Böyle Kal", "Bunlar da Geçer" gibi eserler bulunuyor. İkili 28 Mayıs 1983'te Çiğdem Talu'nun hayatını kaybetmesine kadar beraber çalıştı.

HALLEY ŞARKISI EUROVİSİON TÜRKİYE 1. OLDU

1983'te İlhan İrem ile çalışmaya başlayan Kibar, ''Pencere'' albümünün müzikal direktörlüğünü yaptı. 1986'da İlhan İrem'in sözlerini yazdığı beste "Halley", Klips ve Onlar tarafından yorumlandı. Bu şarkı Eurovision Türkiye birincisi ve Norveç'teki finalde de Avrupa dokuzuncusu oldu. Türkiye'nin Eurovision'da o döneme kadar elde ettiği en büyük başarı oldu. 1993'te bu sefer Arzu Ece'nin söylediği, sözleri Çiğdem Talu'nun kızı Zeynep Talu'ya ait Melih Kibar bestesi "Sev" Türkiye'yi Eurovision'da temsil etti.

ALTIN PORTAKAL FİLM MÜZİĞİ ÖDÜLÜNÜ ALDI

Sanat?ı Melih Kibar, 2001 yılında ''Yadigar'' albümünü yayımladı. Albümün ilk yarısında Candan Er?etin, Yaşar, Demet Sağıroğlu gibi isimler Kibar'ın bestelerini seslendirdi. Birçok film ve oyun müziğine imza atan ünlü isimin en önemli eseri 1975'te yayınlanan Hababam Sınıfı filmine yaptığı müzik oldu. Bu şarkı ile Altın Portakal Film Müziği ödülünü aldı. 1980 yılında yayınlanan Hisseli Harikalar Kumpanyası müzikalinin de bestelerini yaptı. 2000 yılında da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı adlı oyunun müzikleri ile Afife Tiyatro Ödüllerinde "En İyi Besteci" ödülüne layık görüldü.

Melih Kibar, uzun süre kanser tedavisi görse de 7 Nisan 2005 tarihinde İstanbul'da hayatını kaybetti. Eşi Ethel'den Merve adlı bir kızı dünyaya geldi.

ŞARKILARI - ESERLERİ

Kibar; Bizim Aile, Çoban Yıldızı, Hababam Sınıfı, İşte Öyle Bir Şey, Love, Mesaj, Mi, Saat Sabahın Dokuzu, Sessiz Veda, Sev, Sucu Çocuk, Yadigar gibi parçalara imza attı.