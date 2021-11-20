Sanatçı Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi altına alındı

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Muğla'da rahatsızlanan 72 yaşındaki ünlü sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanan İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.

Hastanenin yoğun bakımında kontrol altına alınan İnanır'ın beyin damarında pıhtı atması sonucu rahatsızlandığı belirtildi.

İnanır'ın bir süre yoğun bakımda kalacağı ve duruma göre ameliyat edilebileceği öğrenildi.

Pamukkale Üniversitesinin sosyal medya hesabından, sanatçının sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada ise "Çok değerli sanatçımız Kadir İnanır'ı üniversitemiz hastanesinde misafir ediyoruz. Kendisinin durumu iyi olup, tetkikleri devam etmektedir. Türk sinemasının değerli ismini hekimlerimizin gözetimi altında bir müddet daha misafir edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.