Sanatçı Hüner Coşkuner son yolculuğuna uğurlandı

Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören Hüner Coşkuner, hayata gözlerini yumdu. 57 yaşında hayata veda eden şarkıcının cenazesi Karacaahmet Camii'nde kılınan öğle namazına müteakiben Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi. Coşkuner'i ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı.

Kalabalıktan dolayı görevliler sık sık sosyal mesafeye uyalım ikazı yaptı. Cenazeye Safiye Soyman, Haluk Ulusoy, Gül Erda (yakın arkadaşı) gibi ünlü simalar katıldı. Annesi Fatma Yavaş(95) tekerlekli sandalyede taziyeleri kabul etti.

Kız kardeşi Saliha Yavaş ağlayarak, "Annemden sakladı hastalığını, hatta herkesten sevenlerinden sakladı. Kimse bilmesin istedi. Ben bu kanseri yeneceğim ve çıkıp yıllardır savaştım ama ben bu kanseri yendim demeyi hayal etti. Yenemedi" diye konuştu. 'Kardeşiniz küpeleriyile mi gömüldü' sorusuna cevap veren Saliha Yavaş, 'Onu espri amaçlı söylemişti. Kardeşimin en büyük dileği sokak hayvanlarına sahip çıkılmasıydı' dedi.

VEFATI ANNESİNİ ŞOKE ETTİ

Hüner Coşkuner'in yakın dostu Gül Erda, sanatçının vefatının 95 yaşındaki annesini çok etkilediğini söyledi: "36 yıllık arkadaşımdı. Hastalığını sanat dünyasından benim dışımda kimse bilmiyordu" diyen Erda, şöyle konuştu: "Geçen nisan ayında belindeki kemikler için kontrole gitti. Evdeyken bir anda ağrı girmiş sırtına. Doktora gitti, 'Gelmeseydin felç olurdun' demişler. 11 saat ameliyat oldu. Sonra iyileşmeye başladı. Sahilde yürüyüşe çıkıyordu. Başlarda normal kemoterapi alıyordu. Son 1 ayda hastalık ilerledi. Annesi 95 yaşında olduğu için duymasını hiç istemiyordu. Annesi şu an şokta."

SİGARA, ALKOL İÇMEZDİ

Gül Erda, Hüner Coşkuner'le son görüşmesini de anlattı: "1 hafta önce telefon açtı, 'Ciğerlerim su toplamış, yoğun bakıma giriyorum' dedi. Zor nefes alıyordu. 'Kemoterapinin yan etkileridir onlar' dedim. Bu son konuşmamızmış. Hastaneye pandemiden dolayı almıyorlar. Ama Saliha (Hüner Coşkuner'in ikizi) ile konuşuyordum. 1 haftadır entübe değildi, son anda etmişler. Sabah 05.00'te entübe etmişler, akşam 22.00'de vefat etmiş. Ne sigara içerdi ne de alkol. Hep umutluyduk. Ansızın sessizce aramazdan ayrıldı."

"KÜPELERİMLE GÖMÜLMEK İSTERİM"

Ünlü sanatçı yıllar önce CNN TÜRK'te katıldığı canlı yayında 'Vasiyetim var aileme. Allah gecinden versin. Yaşamak her şeye rağmen çok güzel. Küpelerimle gömülmek isterim.' ifadelerini kullanmıştı.

SON ARZUSU PİLAV Kanserle mücadelesine yenik düşen Hüner Coşkuner'in ablası, Uçankuş TV'de katıldığı programda, sanatçının ölmeden önceki son isteğini anlattı.

Kardeşinin dün sabah 5'te entübe olduğunu anlatan Coşkuner'in ablası, "Bir gün evvel konuştum. 'Bana yemek vermiyorlar. Pilav yap bana gel. Hakkını helal et ablam, bana çok baktın' dedi. Helalleştik, bize onun hiç yüklüğü olmadı. O hayatımdaki tanıdığım hanımefendinin ta kendisiydi." diye konuştu.

"HASTALIĞINI BASINDAN SAKLADI"

Ünlü sanatçının 10 aydır kanserle mücadele ettiğini kaydeden abla, şunları söyledi: "Hastalığı aniden çıktı. Yeni bir kaset çıkarması için evde stüdyo kurduk. Çekimleri yapıldıktan sonra ağrım var dedi. Hastaneye gittik, safra kesesi ameliyatı oldu fakat kendisine gelemedi. Türkiye'nin en büyük doktorları ameliyatını yaptı, sırtındaki kitleleri aldılar. Hastalığını basından, akrabalarından sakladı. Ancak yarım saat evvel canını teslim etti. Kedileri vardı, bakıma muhtaç yaşlıları, kanser hastaları vardı. Bunlara bakılması vasiyetiydi."

MÜZİKLE GEÇEN BİR ÖMÜR

Hüner Coşkuner 1 Nisan 1963 yılında İstanbul'da doğdu. Hüner Coşkuner, lise yıllarında Emin Ongan yönetimindeki Üsküdar Cemiyeti'ne giderek çok büyük bir birikime sahip oldu. Çok küçük yaşta sanat hayatına atılan Hüner Coşkuner sahne repertuvarını daha da genişletmek amacıyla yine çok değerli hocalardan feyz aldı. Bunlardan bazıları Melahat Pars, Kamuran Yarkın ve Feriha Tunceli'dir.

Sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Hüner Coşkuner, Lösemili Çocuklar Vakfı başta olmak üzere Bedensel Engelliler, Dünya Şizofrenliler Derneği'nde gönüllü olarak çalıştı. Albüm ve şiir kitabı gelirlerinin bir kısmını bu vakıflara ve derneklere bağışladı. İlk albümünü 1987 yılında Selami Şahin'in müzik yapım şirketi Şahinler Plak'tan çıkaran sanatçı ardından 1989 yılında Çaçan Plak'tan çıkardığı Sakın Dönme Geriye adlı stüdyo albümüne imza atmıştır. Bu albüm müzik otoriteleri tarafından sanatçının en başarılı albümlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Sonra sırasıyla Beni Sevmeni İstiyorum, Gidemezsin, Haydi Tut Ellerimi, Gidiyor ve Olamaz isimli stüdyo albümlerine imza atmıştır. Yine 1993 yılında çıkan Gidiyor adlı albüm Hüner Coşkuner'in önemli projelerinden biri olmuştur. 1995 yılında Elenor Müziğe transfer olan sanatçı Elenor Müzik etiketi altında 10 adet stüdyo albümüne imza atmıştır. 2000 yılında çıkardığı Klasikler 2 adlı albümü büyük ilgi görmüştü. 2015 yılında sözleri ve müziği kendisine ait olan şarkılardan oluşan Seni Acele Görmem Lazım adlı albümü çıkarmıştır.

HÜNER COŞKUNER ALBÜMLERİ

Doğuş (1987)

Sakın Dönme Geriye (1989)

Beni Sevmeni İstiyorum (1990)

Gidemezsin (1991)

Haydi Tut Ellerimi (1992)

Gidiyor (1993)

Olamaz (1994)

Bir Evcilik Oyunu (1995)

Bir Hüner Coşkuner Klasiği (1996)

Beni Tek Sen Anlarsın (1997)

Ben Ölürüm (1998)

İşte Düet Sevemem (Erol Büyükburç ile) (1999)

Klasikler 2 (2000)

Vurgunum Sana (2002)

Geleceksen Gelme Yar (2005)

Nerede (2007)

Klasikler 3 (2009)

Güle Güle Git (2011)

Yeşilçam Klasikleri (2013)

Seni Acele Görmem Lazım (2015)

Kaynak: Hürriyet