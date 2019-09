Sanatçı Fikret Kızılok'un 18. ölüm yıl dönümü! Fikret Kızılok kimdir?

22.09.2019 23:05

Bu Kalp Seni Unutur Mu şarkısının sahibi Fikret Kızılok, ölüm yıl dönümünde saygıyla anılıyor. Besteci, şarkıcı Fikret Kızılok neden öldü? Fikret Kızılok hayatı, biyografisi ve şarkıları ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde…

FİKRET KIZILOK KİMDİR?

Sanatçı Kızılok'un tam adı Münir Fikret Kızılok'dur. 10 Kasım 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi. 1954 yılında Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmında okurken müziğe akordiyon çalarak başladı. Sınıf arkadaşının babasından ilk müzik derslerini alır. İlk konserini de 23 Nisan'da Taksim Belediye Gazinosu'nda düzenlenen okul müsameresinde verdi. Konserde çaldıkları "Tamzara" Kızılok'un ilk konser hiti olur.

BARIŞ MANÇO İLE ŞARKILAR SÖYLER

Ortaokul ve lise yıllarında konserler vermeye devam eder. Gruplarının adını Fikret Kızılok ve Veliahtları olarak belirlerler. 1960 yılında aynı okulun lise bölümüne başlayan Kızılok aynı yıl gitar çalmaya başlar. Fikret'in o dönemdeki en büyük destekçileri Barış Manço ile Timur Selçuk'tur. Liseden mezun olduktan sonra Veliahtlar ile çalışmayı sürdürür. Fikret Kızılok, müzik çalışmalarını sürdürürken, dişçilik yüksekokulundaki eğitimine de devam eder. Okul yıllarında ilk solo plağını çıkarır. Zaman zaman arkadaşlarının kurduğu 'Kaygısızlar'la birlikte çalışır, Barış Manço'ya eşlik eder. Kızılok, Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü yeni bir düzenlemeyle kayda alır. İkinci solo 45'lik olarak yayınlar.

ALTIN ORFE FESTİVALİNE KATILIR

Kasım 1969'da yine Aşık Veysel'in yanına gitti ve dönüşte 1970 yılında "Yumma Gözün Kör Gibi ile Yağmur Olsam", Kızılok'un asıl çıkışını yaptığı plak olur. Her iki şarkının sözleri Aşık Veysel'e, besteleri de Fikret Kızılok'a aittir. Plak çoksatar ve sanatçı ilk altın plağını alır. Bu başarının ardından bir 45'lik daha yapan sanatçı, kendine ait olan "Söyle Sazım"ı çıkarır. 1970 yılında "Emmo" adlı bestesini yapar. Kızılok, 1972'de bu şarkıyla Bulgaristan'da yapılan Altın Orfe festivaline katılır. 1973 yılında Grafson şirketiyle anlaşarak yeni bir dizi plak yayınlar. Bu plaklarda yer alan şarkılar, Kızılok'un yazdığı "Bir Ali Var" adlı oyunun bölümleridir: "Gün Ola Devran Döne", "Anadolu'yum", "Leylim Leylim (Kara Tren)", "Köroğlu Dağları", "Tutamadım Ellerini" ve "Gözlerinden Bellidir". "Kime Sormalı", "Duyar Mısın" gibi şarkıları da başka sanatçılar seslendirir.

AŞIK VEYSEL'İN ÖLÜMÜYLE MÜZİĞİ BIRAKTI

21 Mart 1973'te Aşık Veysel'in ölümü üzerine kendini diş hekimliğine veren Kızılok, Kadıköy'de bir dişçi muayenehanesi açtıktan sonra müziği bıraktı. 1975'te Tehlikeli Madde adını taşıyan yeni grubuyla uzunca bir Anadolu turnesine çıkana kadar görünmedi. Aynı yıl grupla ikinci ve son plağında "Aşkın Olmadığı Yerde" ve Aşık Veysel türküsü "İnsan Mıyım Mahluk Muyum Ot Muyum" şarkıları yer aldı. Son 45'liği ise Mart 1976'da yayınlandı. Mahzuni Şerif'ten "Biz Yanarız" ve Veysel'den "Sen Bir Ceylan Olsan" adlı türkülerini yorumlar. 1977 ortalarında, 1971-72 yıllarında yaptığı ancak o güne dek yayınlamadığı kimi kayıtları bir albüm olarak piyasaya sürer.

ÇEKİRDEK SANAT MERKEZİNİ KURDU

Plak çıktıktan kısa bir süre sonra toplatılır, ancak 1993 yılında tekrar yayımlanır. Bu arada Varşova'da bu albümüyle iki ödül aldı. Fikret Kızılok bu olayın üzerine müziği bıraktığını açıklar. O güne dek 13 altın plak ve çeşitli ödüller alan sanatçı, sessizliğe gömülür ve bir daha profesyonel olarak müzik hayatına dönmeyeceğini bildirir. 1983 sonrası Bülent Ortaçgil ile Çekirdek Sanat Merkezini kurdu. Veda albümü 'Mustafa Kemal-Devrimcinin Güncesi'nde (1998) destansı, lirik bir müzik yaptı. 'Zaman Zaman' albümünden sonra Kızılok 90'ların başında, 'Vay Hayvan Vay' (Why High One why) diyerek sesleniyordu. 1993'te Ferhan Şensoy'un "Köhne Bizans Operası"nın müziklerini yaptı. 1999'da Ferhan Şensoy'un yazdığı, Derya Baykal'ın oynadığı "Şu An Mutfaktayım" oyununun müziklerini yaptı. 2001'de Sertab Erener'e "Oysa" ve "Kumsalda" şarkılarını verdi.

Fikret Kızılok, 'Demirbaş-Müzikal Vaziyetler', 'Vurulduk Ey Halkım', 'Devrimcinin Güncesi' albümlerini yayımladı. 22 Eylül 2001 günü uzun süre şikayetçi olduğu kalp rahatsızlığı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

BARIŞ MANÇO'NUN EŞİNE AŞIK OLDU

Usta isim Kızılok, 1970'de o dönem Barış Manço'nun 31 Ocak 1970 evlendiği eşi Belçikalı fotomodel, Marie Claude'a aşık olmuş ve bir birlikteliğe başlamışlar. Durum anlaşılınca çiftin 40 günlük evliliği son buldu. Şarkıcı, ilk evliliğini 1973'te Şeyda Kızılok ile yaptı ve bu evlilikten 1978'te oğlu Yağmur Kızılok doğdu. İkinci evliliğini de 1993'te Dicle Kızılok ile gerçekleştirdi.