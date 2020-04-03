Sanatçı Ender Doğan: "Kendi iç dünyamıza dönelim, dua edelim" Neyzen ve ses sanatçısı Ender Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplum olarak evde kalınması gereken sürece ilişkin, "Biraz kendi iç dünyamıza dönelim. Biraz dua edelim. Allah'tan yardım isteyelim.

Neyzen ve ses sanatçısı Ender Doğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, toplum olarak evde kalınması gereken sürece ilişkin, "Biraz kendi iç dünyamıza dönelim. Biraz dua edelim. Allah'tan yardım isteyelim. Ev içerisinde birlikte paylaşacağımız zamanları daha da kıymetlendirme adına birbirimizle ilişkilerimizi sıcak ve samimi bir şekilde yaşamaya gayret edelim." dedi.

Klasik Türk musikisi, tasavvuf müziği, Mevlevi müziği alanlarındaki çalışmalarının yanı sıra yurt içinde ve yurt dışında solo veya topluluk icrasıyla verdiği konserlerle de tanınan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ender Doğan, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından "Hayat Eve Sığar" sloganıyla yapılan "Evde kal" çağrısına destek verdi.

Ender Doğan, telekonferans yöntemiyle AA muhabirlerinin sorularını yanıtlayarak, "Herkes gibi biz de Cumhurbaşkanımızın, Sağlık Bakanımızın talimatları ve bu salgın karşısında alınan tedbirler doğrultusunda evimizdeyiz. Evimizde vakit geçiyoruz. Birlikte geçirdiğimiz vakti doğru ve verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Enstrüman çalan kızlarıyla görüşmeye katılan Ender Doğan, evlerinin bir "müzik evi" olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Hem enstrümanlarımızın çeşitliği hem de bu enstrumanları kullanan evlatlarımızla beraber nispeten (evdeki günler) sıkıcı geçmiyor diyebilirim. Belki herkes bu imkana sahip değil ama biz çok şükür bu sıkıcı günleri neşeli hale getirmek için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu süreci bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz."

Kızlarından güzel sanatlar lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşegül'ün kanun, aynı sınıftaki ikiz kardeşi Fatmanur'un ud, ortaokul 1. sınıf öğrencisi Meryem'in ise ritm çalarak eşlik ettiği Doğan, çocuklarının ana okulu zamanından itibaren Türk müziğinin seslerine alışmaları için çaba gösterdiklerini söyledi.

Ender Doğan, çocuklarının da Türk müziğini icra edebilecek hale geldiğini kaydederek, "Bizim için bu dönem biraz fırsat olmuş oldu. Birtakım yeni eserler üretmemize vesile oldu. Çocuklarımla okul derslerinin yanında beraberce eserler çalıyor, bu zamanı değerlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"İnternet konseri verme hazırlığındayız"

Alınan tedbirler dolayısıyla insanların evde vakit geçirmek durumunda olduğuna dikkati çeken Doğan, bu kapsamda kendilerinin de sosyal medya üzerinden canlı konser verme hazırlığında olduklarını söyleyerek, "Biz Ramazan ayı için böyle bir şey düşünmüştük ama inşallah daha erken başlayacağız. Böyle bir düşüncemiz, hazırlığımız var. Youtube ve Instagram üzerinden de zaman zaman paylaşımlar yapacağız." dedi.

Başarılı sanatçı, Türkiye'yi olduğu kadar bütün dünyayı da etkisi altına alan salgının, mücadele, direnme ve tedbirlere uyma konusunda bir imtihan olduğunun altını çizerek, "Özellikle Sağlık Bakanlığımızın çok verimli çalışmasıyla halkımıza söyledikleri tedbirlerin hepimiz tarafından çok dikkatli bir şekilde yerine getirilmesi hususunun altını çiziyorum." şeklinde konuştu.

Öğretim görevlisi olarak görev yaptığı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde, dersleri uzaktan eğitimle yapmaya başlayacaklarını belirten Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda hazırlıklarını yapıyoruz. Artık belli bir müddet, yetkililerden alacağımız direktifler doğrultusunda böyle devam edeceğiz. Bir şekilde hayat devam ediyor. Çalışmalarımızı da aksatmadan yapabilmemiz için asgari şartlarda, gücümüz yettiğince bu zor günleri atlatabileceğimizi düşünüyorum. Cenab-ı Allah'tan bu amansız hastalığa duçar olan hastalara şifa, vefat edenlere rahmet diliyorum. Biz de bu vesileyle, evde hayat güzel diyoruz."

"İnşallah Ramazan bereketiyle gelecektir"

Doğan, yakın dönemde yapmayı planladığı çalışmalara da değinerek, "Önümüzdeki dönem, TRT Müzik'te yapmış olduğum İrfan Türküleri programının inşallah devamı gelecek. Rabbim bu sıkıntılı günlerin bir an önce gitmesini nasip etsin, güzel günler görelim. Önümüzde Ramazan-ı Şerif var, inşallah Ramazan bereketiyle gelecektir." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle ilgili sürecin ve güncel haberlerin sürekli takip ediliğine vurgu yapan sanatçı, şunları söyledi:

"Bu konulardan biraz uzak dursak, çok da fazla haberleri seyretmesek diyorum. Biraz da psikolojimizi düşünmek suretiyle, kendimizi bu işlerden uzak tutmamızın faydası var diye düşünüyorum. Çünkü zaten evde kalma süresi uzadıkça, çocuklarımızdan başlamak üzere insanlar bundan daha çok etkilenerek sıkılıyor. Zihnimizde sürekli bu sıkıntılı durumları taze tutmak da bize zarar veriyor. Gözümüzü, gönlümüzü başka şeylere verelim. Biraz kendi iç dünyamıza dönelim. Biraz dua edelim. Allah'tan yardım isteyelim. Ev içerisinde birlikte paylaşacağımız zamanları daha da kıymetlendirme adına birbirimizle ilişkilerimizi sıcak ve samimi bir şekilde yaşamaya gayret edelim."

Ender Doğan, video konferansta, kızları Ayşegül, Fatmanur ve Meryem ile "Üsküdar'a Giderken", "Fikrimin İnce Gülü" ve "Mihrabım Diyerek Sana Yüz Vurdum" adlı eserleri icra etti.

Akademik çalışmaları, televizyon programları ve konserleriyle klasik Türk müziği tutkunlarının yakından takip ettiği sanatçının "İrfan Türküleri", "Mim", "Tuba Ağacı", "Bir Telden Bir Nefesten", "Sana Geldim", "Sufi Nağmeler" ve "Ferahfeza" adlı albümleri buluyor.

Kaynak: AA