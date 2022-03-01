Sanatçı Alaeddin Yavaşca, doğum gününde düzenlenen konserle yad edilecek

KİLİS (AA) - Aralık ayında vefat eden klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, AKM'de düzenlenecek konserle anılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün ev sahipliğindeki "Alaattin Yavaşca Anma Töreni ve Kilis Alaattin Yavaşca Evi Açılışı" bu akşam gerçekleştirilecek.

Yavaşca'nın doğum gününde düzenlenecek programa ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçının eşi Ayten Yavaşca, 61 yıllık birliktelikleri boyunca her yıl 1 Mart'ı Yavaşca ile kutladıklarını söyledi.

Ayten Yavaşca, eşinin yokluğunu her geçen gün daha çok hissettiğini ve o olmadan ilk defa doğum gününü kutlayacağı için hüzünlü olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı, zarif bir jestle bu konseri üstlendi. Kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca bu geceyi hazırlamak için uğraşan çok sevdiğim iki kişi var Aylin Şengül Taşçı ve Sinan Sipahi, ikisi bu gece için çok yoruldular farkındayım. Ayrıca diğer katılan tüm saz ve ses ekibi, hepsi hemen hemen Yavaşca'nın meşkinden geçmiştir veya okulunda öğrencileri olmuştur. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepsi sevdiğim çocuklarımdır. Allah muvaffak etsin hepsini."

Programda emeği geçenlere teşekkür eden Yavaşca, "Tabii ki Alaeddin Yavaşca'yı sevenler çok. Halen pek çok baş sağlığı dileği alıyorum. Tabii çok üzülüyorum ama hepsine ayrıca teşekkür ederim. Çok seveni varmış. Bu vesileyle daha iyi anladık. Herkese sevgilerimi yolluyorum." ifadelerini kullandı.

"Hocamıza vefa borcumuzu yerine getireceğiz"

Provalara katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, Yavaşca'nın anısına güzel bir program gerçekleştirileceğini belirterek, "Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı ses ve saz sanatçılarımızın yanında, konserde izleyeceğiniz tüm hanende ve sazendeler, okuyucular, solistler ve saz sanatçılarının hepsi hocamızın rahle-i tedrisinden geçmiş arkadaşlarımız. TRT'den arkadaşlarımız da var. Onları da inşallah misafir edeceğiz." diye konuştu.

Program dolayısıyla heyecanlı olduklarını dile getiren Belviranlı, "Her sene inşallah doğum yıl dönümünde hocamıza vefa borcumuzu yerine getireceğiz. Çünkü hocamız Türk musikisine, deruni musikimize, gönül musikimize çok büyük emekler verdi. Onun vefatından sonra da onu yad etmek bizim görevimiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Yaşarken onun sevgisini hep üstümüzde hissettik"

Ses sanatçısı Doç. Dr. Aylin Şengün Taşçı, konserin genel koordinasyonunu üstlendiklerini, ayrıca sahne alacak tüm sanatçılarla birlikte Yavaşca'nın bir eserini seslendireceklerini söyledi.

Programın Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde yapılacak olmasının önemine dikkati çeken Taşçı, şöyle konuştu:

"Hocamızın emekleriyle sanat hayatında belli bir noktaya gelmiş veya ondan feyz almış sanatçı dostlarımız, arkadaşlarımızla kurumları ne olursa olsun bir istişare içinde bulunduk. 15 sanatçı bir araya gelerek, her birinin bir eser okumasıyla bu akşamın gerçekleşmesi şeklinde bir çerçeve belirledik. En sonunda da hocanın en sevilen eserlerinden oluşan bir blokla tamamlayalım dedik. Bu çalışmayı hocamızın görüntülerinin yer aldığı bir kliple renklendirelim istedik."

Projenin büyüdükçe daha çok ilgi görmeye başladığını aktaran Taşçı, bunu mutlulukla gözlemlediklerini, bütün sanatçılarda heyecanın arttığını, Kilis'teki müzenin açılışının da aynı zamana denk getirildiğini vurguladı.

Aylin Şengün Taşçı, projenin çok anlamlı olduğunun altını çizerek, "Hocamız bizim için çok değerliydi. Yaşarken onun sevgisini hep üstümüzde hissettik. Manevi anlamda hep bize güç oldu ve kendimizi sanat anlamında şekillendirmemizde hepimize bir şekilde eli değdi. Dolayısıyla bu bir vefa, bu bir veda. Hepimiz çok heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

"Okunacak eserler hocamızın çok sevilen eserlerinden seçildi"

Yavaşca'nın manevi oğlu ve yardımcısı Sinan Sipahi ise sanatçının mal varlığını ve eserlerinin telif haklarını Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına bağışladığını belirterek, "Hocamızın vasiyeti her yıl doğum gününde konser yapılması şeklinde olduğu için aşağı yukarı 2010'dan beri her yıl geleneksel olarak bu yapılmaktaydı." dedi.

Sipahi, Yavaşca'nın öğrencileri, ondan feyz alan, ona uygun icra biçimini benimseyen sanatçılar ve saz ekibiyle her yıl bu programların gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Bu yıl da vakıfla görüşülerek Kültür ve Turizm Bakanlığının ev sahipliğinde anma töreninin organize edildiğinin altını çizen Sipahi, şu bilgileri verdi:

"Eserlerin seçimi solistlere bırakıldı. Birer tane eser okuyacaklar. Toplu okunacak eserler hocamızın çok sevilen eserlerinden seçildi. Başta, hocamızın çeşitli dönemlerini kapsayan fotoğraflardan oluşan bir klip olacak. Hocamızın 1999 yılında şef olarak yönettiği konserinden bir eseri de görüntü olarak vereceğiz. Finalde ise hocamızın 90. yaş gününde okuduğu bir eseri yer alacak."

İlk defa Yavaşca olmadan bir doğum günü geçirecekleri için üzgün olduklarını dile getiren Sipahi, "Gayet tabii ama onu anacağımız için, böyle bir anma programı düzenlendiği için müteselli oluyoruz. Duygularımız bu anlamda çok yoğun. Seçilen sanatçıların hepsi gerçekten hocamıza layık, onun yolundan yürüyen ve yürümeye gayret eden, onun icra biçimini benimseyen sanatçı arkadaşlarımız." diye konuştu.

Yavaşca ile 50 yıllık geçmişleri bulunduğuna vurgu yapan Sipahi, 1999'dan itibaren profesyonel çalışmalar içinde bulunduklarını, konferans ve konserler için Yavaşca ile Türkiye'yi dolaştıklarını, son olarak Kilis'teki müzenin arşiv çalışmalarında da görev aldığını sözlerine ekledi.

Usta sanatçılar sahneye çıkacak

AKM Tiyatro Salonunda yapılacak konser, Yavaşca'nın yaşamından kesitlerin sunulacağı bir barkovizyon gösterisiyle başlayacak.

Konserde Yavaşca'nın sevilen eserleri Adnan Çoban, Adnan Mungan, Ahmet Özhan, Atakan Akdaş, Aylin Şengün Taşçı, Aytaç Ergen, Bekir Ünlüataer, Çiğdem Yarkın, Demet Gürsoy, Dilek Türkan, Ezgi Köker, Güler Basu Şen, Güzin Değişmez, İbrahim Suat Erbay, Melihat Gülses ve Münip Utandı tarafından seslendirilecek.

Sanatçının dostlarının, arkadaşlarının ve sevenlerinin katılacağı program kapsamında, Kilis Alaattin Yavaşca Evi'nin açılışı da telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Konseri, saat 20.00'de TRT Müzik ekranlarında canlı yayınlanacak.