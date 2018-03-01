Sanat ve Spor Camiasının Önemli İsimlerinden Mehmetçiğe Moral Ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ile ünlü sanatçı ve sporcular Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe moral ziyareti öncesi basın toplantısında buluştu.

Aralarında Ergün Pembe, Hakan Uysal, Bülent Korkmaz, Emre Aşık, Hasan Kabze, İbrahim Toraman, Tolunay Kafkas, Ali Tandoğan Orhan Hakalmaz Erol Koçan gibi tanınmış isimlerin olduğu spor ve sanatçı platformu, askere moral ziyareti öncesi basın açıklaması yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, sanatçı ve sporcularla beraber Kilis'e giderek Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere moral ziyareti gerçekleştireceklerini söyledi. Sınırdaki temasları süresince esnaf ziyareti gerçekleştireceklerini ve Mehmetçikle buluşacaklarını anlatan Karacan, "Söz konusu insanlara yalnız olmadığını hissettirmek için Kilis'e gideceğiz. Daha önceki ziyaretlerde olduğu gibi buraya bizimle gelen tüm dostlarımızın kalbi bu bölgede atıyor. Biz sadece dünyaya daha güçlü mesaj iletmek için buradayız. 'Ben de gelmek istiyorum' diyen onlarca ünlümüzle de sınıra gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Galatasaraylı eski futbolcu Hakan Uysal da askere olan minnet borçlarının ödenemeyeceğini ifade ederek, "Bugün burada bulunmamızın sebebi Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimize moral ziyaretidir. Şu da bir gerçektir, söyleyeceğimiz hiçbir cümle onlara olan minnetimizi anlatamaz. Gelip onlara burada teşekkür etmek. Bu operasyonun gelecekteki sonuçları çok iyi olacağını iyi biliyoruz" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Tolunay Kafkas ise günün birlik olma günü olduğunu vurgulayarak, "Gün birlik ve beraberlik günü bu vatanın sınırları kanla çizildi. Bizler de bu organizasyonun parçası olmaktan çok büyük bir gurur duyuyoruz. Ruhen olarak asker ve polisimizin yanındayız. Kayıtsız şartsız hükumetimizin aldığı kararların altına imza atıyoruz" diye konuştu.

Sanatçılar platformu da vatanın bütünlüğüne vurgu yaparak askerlerin yanında olduklarını söylediler.

Sanatçı ve sporcular daha sonra Mehmetçiğe destek için Kilis'e hareket etti. - GAZİANTEP