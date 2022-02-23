GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Sanal oyunlar yerine geleneksel çocuk oyunları

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da öğrencilerin internet ortamında zaman geçirmeleri yerine geleneksel oyunları oynaması ve bu oyunların günümüzde yaşatılması amacıyla düzenlenen 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nin kazananları belli oldu.

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nin ödül töreni Gaziosmanpaşa Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi. Törene, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, İlçe Kaymakamı Numan Hatipoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Uzantı, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu, oyunlara katılan okulların müdürleri ile ilkokul ve ortaokullardan 2 bin 100 öğrenci katıldı. Mendil kapmaca, sek sek ve yakan top kategorilerinde dereceye giren öğrencilerin ödüllendirildiği programda mendil kapmaca, sek sek ve yakan top oyunlarında gösteri maçları yapıldı. Maçların ardından Karizma Show, adrenalin dolu basketbol ve akrobasi gösterisi ile çocuklara heyecan dolu anlar yaşattı.

"Bu vesileyle çocuklarımıza bu sporları onlara tanıtıyor"

'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde konuşan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Yarışmayla birlikte okullarımızın, öğrencilerimizin burada dereceye girmesi bizi mutlu etti. Unutulmaya yüz tutmuş, birçoğumuzun ismini bile hatırlamadığı geleneksel çocuk oyunlarımızı yeniden tanıtmak, çocuklarımıza bu sorumluluğu yüklemek, onların bunları spor gibi bir yarışma halinde burada sergilemesini izlemek gerçekten olağanüstü bir duygu. Dijital dünya bize hepsini unutturdu. Bu vesileyle çocuklarımıza bu sporları onlara tanıtıyor, bu oyunları onlara öğretiyor, onlarla birlikte dereceye koşan bir spor kültürü geliştiriyor ama çok daha önemlisi bu güzel oyunları onlarla birlikte bu güzel oyunları gelecek nesillere taşımanın sorumluluğunu da onlara yüklemiş oluyoruz" açıklamasında bulundu.

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu ise, "Bugünkü atmosferi başkanım sayesinde çocuklar ve bizler yaşıyoruz. Geleneksel oyunlar kültür mirasımızın bir parçası. Çocuklarımızın da bu oyunları oynaması lazım ve bu niyetle de 2010'da bu federasyon kuruldu. 100 binlerce çocuğumuzla beraber bu oyunları oynadık. Çok mutluyuz, başkanıma teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

9 yaşındaki Hasan Deniz Genç, "Burada arkadaşlarımla birlikte sek sek turnuvasına katıldık ve şu anda da arkadaşlarımız oyunda. 2 kere şampiyon olduk. Sek sek bence çok güzel ve eğlenceli bir oyun" dedi.

Seksekte birinci olduklarını söyleyen Emir Ali, "Seksekle ilgim çok. Sek seki çok seviyorum ve birinci olduk. Kupa ve madalyalar aldık" dedi.