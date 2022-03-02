Sanal ofislerden kadın girişimcilere destek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün yaklaşmasıyla kadın istihdamına yönelik konular gündemdeki yerini tekrar alıyor. Açıklanan veriler kadınların küresel işgücünün yüzde 45,9'unu oluşturduğuna işaret ederken, aynı rakam Türkiye'de ise yüzde 34,5'te kalıyor. Oysa araştırmalar, OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkelerindeki kadın istihdam oranının İsveç seviyesine yükseltilmesinin, GSYİH'nın (Gayri Safi Yurt içi Hasıla) 6 milyon dolar artmasını sağlayacağına işaret ediyor. Bu noktada gözler kadın girişimcileri destekleyen şirket ve projelere çevriliyor.

Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için dünya genelinde yürütülen çalışmalar her geçen gün hız kazanırken, Türkiye'deki kadın girişimcilere bir destek de sanal ofislerden geliyor. Olmadık Ofis Yönetici Ortağı Gökhan Doğru, konuya dair "Ülkemizde kadın istihdamı, erkeklerin çok gerisinde kalsa da kadın girişimcilerin sayısında istikrarlı bir artış yaşanıyor. Fakat özellikle pandemi döneminde ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen kesim yine kadın girişimciler oluyor. Bu noktada Olmadık Ofis olarak kadın girişimcilere yönelik özel kampanyalar oluşturuyor ve yeni başarılara imza atarken yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz" açıklamasını yapıyor.

KADIN GİRİŞİMCİLERİN SAYISI YÜZDE 2 ARTTI

TÜİK'in en son aralık ayında yayımladığı verilerden hareketle, Türkiye'de 9,64 milyon kadının istihdam edildiğini belirten Gökhan Doğru, "İşgücüne katılan her 10 kadından biri işveren ya da kendi hesabına çalışıyor. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından yayımlanan rapora göre, ülkemizde kadın girişimcilerin sayısı her geçen gün artarken, özellikle pandemi döneminde %84,3'ü salgından olumsuz etkilendi. Olmadık Ofis olarak tam da bu noktada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın girişimcileri desteklemek üzere süresiz bir kampanya başlattık. Şirket kurarken yasal iş adresine ihtiyacı olan kadın girişimciler, sanal ofis hizmetimizden ilk 1 ay ücretsiz faydalanabilecek" ifadelerini kullandı.

ÜYELERİN YÜZDE 25'İ KADIN GİRİŞİMCİLERDEN OLUŞUYOR

Kadın girişimcilere verdikleri desteğin bu kampanyayla sınırlı kalmadığını ve 2016'dan bu yana pek çok çalışma yürüttüklerini aktaran Doğru, "İstanbul'da Cadddebostan ve Balat, Ankara'da ise Çankaya'da bulunan 3 şubemizde toplam 400'ü aşkın üyeye hizmet veriyoruz. Üyelerimizin yüzde 25'ini kadın girişimciler oluşturuyor. Olmadık Ofis'in kadın üyelerinin birçoğu e-ticaret, reklam, çeviri, hukuk, mimarlık, sanat, psikoloji ve sosyal medya gibi alanlarda faaliyet gösteriyor" diyerek sanal ofisin üyelerine sunduğu avantajları ise şu sözlerle ifade etti:

"Olmadık Ofis üyeleri, sunduğumuz olanaklarla birçok avantaj yakalıyor. Bunların ilk sırasında faturalı, stopajsız ve taahhütsüz bir ofis kiralama imkanı yer alırken, çağrı ve posta yönlendirme, toplantı ve ücretsiz çalışma alanı kullanımı gibi imkanlarımız da bulunuyor. Üyelerimiz yeni başarılara imza atmaya hazırlanırken, Türkiye'nin ilk füzyon içecek mutfağı olan Olmadık Kahveler'i de deneyimleyebiliyor."

Demirören Haber Ajansı - Güncel