Sana Söz yeni bölüm ne zaman? Sana Söz 5. bölüm bugün var mı? Sana Söz 5. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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SANA SÖZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe Erten'in sağlık durumunda meydana gelen değişim Rıza'yı yeni planlar yapmaya iterken; Elif ve Ömer şahidi bulmak için birlikte hareket edecektir. Erdem Ayşe davasının şahidiyle yaptığı konuşma sonrasında Rıza ile yüzleşir.

Azmi Baba'nın kaybolmasıyla Ömer ve Aysel arasında ortaya çıkan kriz giderek derinleşir. Aysel Azmi babayı huzurevine yollamak için Ömer'i bir kez daha ikna etmeye çalışır. Ancak Ömer Aysel'in hiç beklemediği bir çözüm yolu bulacaktır.

Duru, Bora'nın gerçek kimliğini öğrenmiş ve aralarındaki ilişki büyük bir çıkmaza girmiştir. Bora, Duru'yu kendisine inandırmanın yollarını arayacak; Duru ise büyük bir hayal kırıklığı içerisinde gerçeğin peşine düşecektir. Bu süreçte Umut ikiz kardeşinin mutsuzluğunun nedenini bulmak ve ona destek olmak için çabalar.

Elif'in programında yaşanan tehlike, Ömer ve Elif arasındaki bağı güçlendirirken; Erdem hem iş hem de aile hayatında bir yol ayrımının eşiğindedir.

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