Sana Söz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sana Söz yeni bölümde neler olacak, son bölümde neler oldu? Dizinin 7. bölüm fragmanı çıktı mı?

Sana Söz 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Başrollerinde Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın yer aldığı senaryosunu Ali Erkan Erzen'in yönetmenliğini ise Şenol Sönmez'in yaptığı Sana Söz dizisinin yeni fragmanı çıktı mı merak ediliyor.Sana Söz yeni bölümde neler olacak? Dizinin 7. bölüm fragmanı çıktı mı?

SANA SÖZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sana Söz her hafta Salı günü saat 20:00 'da Star TV'de yayınlanıyor.

SANA SÖZ 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanan 6. bölümün akabinde dizinin 7. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor.

SANA SÖZ 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

SANA SÖZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ayşe'ye yönelik saldırı ile birlikte kartlar yeniden dağıtılır. Rıza ve Bora arasında adı konulmamış bir savaş başlar. Erdem bu savaşın dışında kalmak istese de Ayşe'yi kurtarması ile birlikte gelişen olaylar onu bir taraf seçmeye zorlar. Erdem-Elif arasındaki gerilim varlığını korurken, Erdem en büyük desteği Aslı'dan görecektir.

Saniye Azmi babanın uğradığı fiziksel şiddete dair izleri fark eder. Artık tehlike çanları Aysel için çalmaktadır. Elif ve Ömer Levent Gürsoy cinayeti nedeniyle yeniden işbirliği yapar. Elif Azmi babayla ilgili bildiklerini, Ömer ise Bora ve Duru arasındaki tanışıklığı birbirlerine söylemenin yollarını arar.

Duru ve Umut'un doğum günü Karaca Ailesi'ni yeniden bir araya getirir ancak beklenmeyen bir misafir ile Elif ve Erdem arasında tekrar ipler kopma noktasına gelir. Duru'ya gelen sürpriz hediye onu geri dönülmez bir yola sürükleyecektir. Bora ve Rıza arasında beklenen hesaplaşma yaşanır.

SANA SÖZ OYUNCULARI KİMLER?

Erkan Petekkaya : Ömer Duran

Nehir Erdoğan : Elif Karaca

Serkan Altunorak

Ayça İnci

Hivda Zizan Alp

Orhan Güner

Ferhat Baynal

Yaşar Aydınoğlu

Aslıhan Kapanşahin

Atakan Hoşgören

Selin Genç

Selda Güldükoğlu

Ali Önsöz

SANA SÖZ KONUSU NE?

Star'ın yeni dizisi 'Sana Söz' seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor. Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın başrolünü paylaştığı 'Sana Söz'ün merakla beklenen afişi yayınlandı. Dizide, herkese, her şeye rağmen inandıkları uğruna yolundan şaşmayan, Elif'le O¨mer'in hikayesi seyirci ile buluşacak. İzleyici ile buluşmak için gün sayan Sana Söz'ün afişinde başrol oyuncuları Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan yer aldı. Erkan Petekkaya ilk kez bir polisi canlandırırken Nehir Erdoğan ise program sunucusu olarak seyircinin karşısına çıkacak. Sana Söz'ün afişi diziye olan merakı artırırken, aynı cinayeti aydınlatmak için iş birliği yapmak zorunda kalan ikili arasında yaşanacaklar şimdiden merak konusu oldu. Başrollerini Erkan Petekkaya ve Nehir Erdoğan'ın paylaştığı Star'ın yeni dizisi Sana Söz'ün ilk tanıtımı dün akşam izleyici ile buluştu. Yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstlenirken senaryosunu ise Ali Erkan Ersezer ve Sertaç Sayın'ın kaleme alıyor.'Sana Söz' nefes kesen hikayesi ile yakında Star'da.

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