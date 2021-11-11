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Samuray kılıçlı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samuray kılıçlı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Ataşehir'e 1 aylık eğitim için gelen mimar Başak Cengiz, Göktuğ B.'nin samuray kılıcı ile saldırısına uğradı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (İHA) - Samuray kılıçlı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
İSTANBUL - Ataşehir'e 1 aylık eğitim için gelen mimar Başak Cengiz, Göktuğ B.'nin Samuray Kılıcı ile saldırısına uğradı. Hastaneye ağır yaralı olarak kaldırılan Başak Cengiz hayatını kaybetti. Sokak ortasında samuray kılıcı ile saldırı anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saat 19.00 sıralarında Ataşehir'de Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Akli dengesini yerinde olmadığı iddia edilen Göktuğ B., eğitimden çıktıktan sonra yolda yürüyen mimar Başak Cengiz (28)'i yolda takip etti, ardından çantasından çıkardığı samuray kılıcıyla saldırarak ağır yaraladı. Saldırıda ağır yaralanan Başak Cengiz kanlar içinde kaldı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, Ataşehir'de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cengiz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Sokak ortasında yürüyen Başak Cengiz'e samuray kılıcı ile yapılan saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Samuray kılıcı ile saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Samuray kılıçlı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Samuray kılıçlı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Samuray kılıçlı cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

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