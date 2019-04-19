Samulaş'ta Görev Değişimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.'de (SAMULAŞ) genel müdürlüğe, Kadir Gürkan'ın yerine Enver Sedat Tamgacı atandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımacılık şirketi MOTAŞ'ın genel müdürü olarak görev yapan Samsunlu Enver Sedat Tamgacı, SAMULAŞ'ta genel müdür olarak görevlendirildi. Tamgacı, bugün öğlen saatlerinde görevi Gürkan'dan devraldı.

Enver Sedat Tamgacı

30 Mayıs 1974 yılında Samsun'da doğan ve evli olan Enver Sedat Tamgacı, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1997 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde işe başladı. Ardından İstanbul Ulaşım A.Ş.'de yönetim geliştirme uzmanı olarak çalışan Tamgacı, 2009 yılından 2015 yılına kadar Kayseri A.Ş.'de işletme müdürü olarak, 2015'ten bu yana kadar da Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin toplu taşımacılık şirketi MOTAŞ'ın genel müdürü olarak görev yaptı. Meslek hayatında önemli işlere imza atan Enver Sedat Tamgacı, özellikle raylı ulaşım sektöründe birçok görevde yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA