Samsunspor - İstanbulspor maçının ardından

Gökhan İÇKİLLİSAMSUN, (DHA)

Spor Toto 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Samsunspor, kendi evinde İstanbulspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından her iki teknik adam maçı değerlendirirken, maç sonunda taraftarlar da stat dışında Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile Samsun Valisi Osman Kaymak'a takımın kötü gidişatı nedeniyle dert yandı.

Spor Toto 1'inci Lig'in 30'uncu haftasında Samsunspor'un kendi evinde İstanbulspor ile 0-0 berabere kalmasının ardından iki takımın teknik direktörleri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı. İstanbulspor maçına 3 puan için çıktıklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, Bugün kazansaydık, sahamızda oynayacağımız Denizlispor maçında ligi bitirebilirdik. Maçın başından itibaren sahada iyi bir oyun ortaya koyduk. Rakibimize pozisyon vermedik. Kazanma hırsı bizim çok efor sarf etmemize sebep oldu. Bu maçta alacağımız 3 puan çok önemliydi, bunu anlamayınca ne anlatırsak boş. Futbolun meyvesi gol. Bu mücadeleye, bu hırsa rağmen gol bulamayınca maalesef kazanamıyorsun. Düşme potası içinde kaldık ve bunu damarlarımızda ve ciğerlerimizde hissediyoruz. 3 puan Eskişehirspor'dan öndeyiz ama burada alamadığımız galibiyeti inşallah orada alacağız. Bugün itibarıyla bir avantajı daha kaybettik. Bu kadar emeğe yazık oldu. Önde 4 santrforla oynuyoruz, gol pozisyonu da buluyoruz ama iş beceriye kalıyor, son vuruşları kötü yapınca gol bulamıyoruz? dedi.

90 dakika boyunca Samsunspor'un çok iyi mücadele ettiğini ifade eden İstanbulspor Teknik Direktörü Tamer Avcı ise Biz son 20 dakikaya kadar isteğimiz oyunu oynayamadık. Kolay değil, bizim yaş ortalamamız 22. Böyle seyirci karşısında sahada titremeden oynamak zordu. Biz de play-off için mücadele ediyoruz. Önümüzdeki 4 maçı kazanıp rakiplerimizin kaybetmesini bekleyeceğiz diye konuştu.

MAÇIN ARDINDAN TARAFTARLAR, ESKİ YÖNETİME TEPKİ GÖSTERDİ

Teknik direktörlerinin maç sonu basın toplantısı sırasında stat dışında da Samsunspor taraftarı eski yönetime tepki gösterdi. Kırmızı beyazlı taraftarlar maçı izlemeye gelen Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile Samsun Valisi Osman Kaymak'ın etrafını çevirerek takımın kötü gidişatının eski yönetimin eseri olduğunu ifade etti ve hesap sormalarını istedi. Taraftarlar Samsunspor'un eski başkanı Erkurt Tutu aleyhinde de Erkurt hırsız, Vali Erkurt'u yargılasana diye slogan atarak, eski Bakan Kılıç'a Sayın bakanım verdiğiniz paraların hesabını sorun diye seslendiler. Eski Bakan Kılıç ve Vali Kaymak, taraftarlarla bir süre konuştuktan sonra stattan ayrıldı.

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