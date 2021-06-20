Samsunspor ile anlaşan Mehmet Altıparmak kimdir? Mehmet Altıparmak kaç yaşında, aslen nerelidir?

Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayıran Samsunspor'un yeni teknik direktörü olan Mehmet Altıparmak internette en çok merak edilen isimler arasında yer almakta. Peki, Samsunspor ile anlaşan Mehmet Altıparmak kimdir? Mehmet Altıparmak kaç yaşında, aslen nerelidir?

2019-2020 sezonu TFF 1. Lig'in 22. haftasında Hatayspor ile anlaşarak Süper Lig'e yükselmesinde büyük payı olan Mehmet Altıparmak, Samsunspor ile anlaştı. Bu anlaşmanın ardından vatandaşlar tarafından internette en çok aratılan isimler arasında yerini alan Mehmet Altıparmak kimdir? Mehmet Altıparmak kaç yaşında, aslen nerelidir?

MEHMET ALTIPARMAK KİMDİR?

Mehmet Altıparmak 1 Mayıs 1969 yılında Ankara'da doğan eski futbolcu ve teknik direktör, profesyonel futbola 1989 senesinde Gençlerbirliği'nde başladı ve burada üç sene oynadıktan sonra 1993-94 sezonunun ilk haftalarında sezon sonuna kadar kiralık olarak Petrol Ofisi'ne gitti ve sezon sonunda Denizlispor'a transfer edildi. Denizlispor'da iki sezon oynadıktan sonra Bursaspor'a transfer oldu. Bursaspor'da takıma giremedi ve sezon başladıktan sonra sezon sonuna kadar Eskişehirspor'a kiralandı ve sezon bitiminde Beypazarı Şekerspor'a transfer edildi. Burada sadece bir sezon kaldıktan sonra tekrar Denizlispor'a transfer oldu ve burada bir buçuk sezon kaldıktan sonra 2000-2001 sezonu sonuna kadar Diyarbakırspor'da kiralık olarak oynadı ve gelecek sezon için Elazığspor ile anlaşarak takımdan ayrıldı. Elazığspor'daki ilk sezonuna oldukça başarılı bir dönem geçirdi ve Lig müsabakalarında attığı 17 gol ile takımının en golcü futbolcusu oldu. Buna rağmen Elazığspor'daki ikinci sezonunda ligin devre arasında takımdan ayrılıp sezon sonuna kadar Sakaryaspor ile anlaştı. 2003-2004 sezonu için Çanakkale Dardanelspor ile anlaştı fakat ligin ilk yedi haftasından sonra takımdan ayrılma kararı aldı ve sezon sonuna kadar Yimpaş Yozgatspor için oynadı. 2004-2005 sezonunda Şanlıurfaspor için oynadı ve son olarak 2005-2006 sezonunda Beypazarı Şekerspor için görev aldıktan sonra aktif futbol kariyerini noktaladı.

Teknik direktörlük kariyeri

Futbola vedasından hemen sonra teknik direktörlük yapmaya karar verdi ve ilk antrenörlük deneyimini olarak Denizlispor'da oynadığı dönemde teknik direktörlüğünü yapan Ümit Kayıhan'nın yanında Kocaelispor'da yardımcı antrenörlük yaparak yaşamıştır. Bu görevinde yarım sezon kaldıktan sonra 2006-2007 sezonunun kalan kısmı için Kartalspor'da teknik direktörlük görevine getirildi. Kartalspor'da görevi üstlendiğinde takım düşme hattında bulunuyordu. Buna rağmen Mehmet Altıparmak ile Kartalspor sezonun kalan kısmını oldukça başarılı geçirip ligi ikinci sırada bitirip 1. Lig'e yükselmeyi başarmıştır. Bunun ardından Kartalspor'u bir buçuk sezon daha çalıştırdıktan sonra takımdan ayrılıp sezonun kalan kısmını Tarsus İdman Yurdu'nu çalıştırmıştır.

2009-2010 sezonunda Konya Şekerspor takımının teknik direktörlüğünü yaptı ve bu görevinde bir buçuk sezon kaldıktan sonra 2010-11 sezonunun ortasında istifa etti.

Aynı sezonunun ilerleyen haftalarında teknik direktör arayışında olan Altay'a transfer oldu. Lig'de kalma mücadelesi veren Altay'a sezon sonuna kadar ligde kalma şansını koruyabilsede ligden düşmeyi engelleyemedi. Gene de takım üzerinde oluşturduğu olumlu etki göz önünde bulundurularak sözleşmesi bir sezonluğuna uzatıldı. 30 Kasım 2011 tarihine bu görevinden istifa ettiğini açıklamıştır.19 kasım 2012 tarihinde ise Yeni Malatya Sporun Teknik Direktörlüğüne getirildi.

Altıparmak 11 Kasım 2017 tarihinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor takımında teknik direktörlük görevine getirildi. Altıparmak yönetiminde Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 1. Lig'i beşinci tamamlayarak play-off oynadı. Play-off finalinde penaltı atışları sonucunda Gazişehir Gaziantep'i 5-4 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. 2018-19 Süper Lig sezonuna takımın başında başlayan Altıparmak altıncı haftanın sonunda 26 Eylül 2018'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'daki görevinden istifa etti.

2019-2020 sezonunun 22.nci haftasına girilirken, TFF 1. Lig ekibi Hatayspor ile anlaşmıştır. Hatayspor, Altıparmak ile çıktığı ilk maçında Eskişehirspor'u deplasmanda tek golle mağlup etmeyi başarmış ve liderliğini sürdürmüştür.