Samsunluların Yüzde 54,4'ü Memleketinde Yaşıyor

TÜİK Samsun Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu, Samsunluların yüzde 54,4'ünün memleketinde yaşadığını söyledi.

"25 Nisan İstatistik Günü" dolayısıyla Fen Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü tarafından "Hayata İstatistiksel Bakış" adlı etkinlik gerçekleştirildi. Fen Edebiyat Fakültesi Prof. Dr. Fevzi Köksal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu ve Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Naci Murat konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılışında konuşan İstatistik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yüksel Terzi, geçen haftalarda aldıkları akreditasyon belgesi hatırlatarak gururlu olduklarını ifade etti.

Samsun'la ilgili istatistiki veriler paylaştı

Daha sonra konuşan TÜİK Samsun Bölge Müdürü İsmail Çapoğlu da Samsun ile ilgili 2018 yılına ait istatistiki veriler paylaştı. Samsun'da yabancı uyruklu nüfus hariç 1 milyon 306 bin 536 kişinin yaşadığını ifade eden Çapoğlu, Türkiye'de Samsun nüfusuna kayıtlı 1 milyon 959 bin 890 kişinin bulunduğunu, sonuç olarak Samsunluların yüzde 54,4'ünün memleketinde yaşadığını ifade etti.

"İstatistik bilimi hayatın her alanında var"

Daha sonra söz alan Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Naci Murat ise İstatistik biliminin hayatın her alanında var olduğunu vurguladı. İstatistik Bölümünü isteyerek tercih etmediğini, fakat zamanla benimsediğini anlatan Murat, "Şunu gururla söyleyebilirim ki, İstatistik Bilimi bütün bölümlerin içinde vardır. Onu çıkardığınız zaman değerlendirmek, ölçmek hatta adım atmak bile mümkün değildir" diye konuştu.

"Değişen dünyada çeşitli alanlar ortaya çıkıyor"

Son olarak söz alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise, "Veri Bilimi"nin gelişimi ile ilgili bilgiler verdi. Anlatımını görsel sunumla destekleyen Cengiz, sürekli değişen ve gelişen dünyada çeşitli alanların ortaya çıktığından söz ederek, "Dünya değişiyor ve değişen dünyada başka alanlar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu ortaya çıkan alanlardan biri de veri bilimi. Bilgisayar teknolojisindeki inanılmaz gelişimin ortaya çıkardığı en önemli alanlardan biri bu. Çok ciddi çalışmalar anketler yapılıyor, 21. yüzyılın en önemli mesleği olarak veri bilimi çıkıyor. Bundan 30-40 yıl önce elimizdeki veriler küçüktü. Bugün ise veriler büyüdü ve karmaşık hale geldi. Bu kadar çok veri varken, bizim klasik istatistiksel yöntemlerimiz artık işe yaramıyor. Dolayısıyla bizim alternatif, yine istatistik biliminin içinde var olan yeni yaklaşımları bilmemiz gerekiyor ve bunu da bilgisayar teknolojisi ile birleştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Programa Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bekir Batı, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA