Samsung Galaxy Tab S6 Lite Türkiye Çıkış Tarihi Duyuruldu
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Samsung Galaxy Tab S6 Lite Türkiye Çıkış Tarihi Duyuruldu

Samsung, hem iş hem de eğlence için tasarlanan tableti Galaxy Tab S6 Lite'ı Türkiye'de satışa sunuyor. Galaxy Tab S6 Lite, not almak ve üretmek için yenilenen tasarıma sahip S Pen kalem ve önceki modele göre daha fazla eğlence sunan sürükleyici ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

22.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 20:26
Samsung Galaxy Tab S6 Lite Türkiye Çıkış Tarihi Duyuruldu

Samsung, hem iş hem de eğlence için tasarlanan tableti Galaxy Tab S6 Lite'ı Türkiye'de satışa sunuyor. Galaxy Tab S6 Lite, not almak ve üretmek için yenilenen tasarıma sahip S Pen kalem ve önceki modele göre daha fazla eğlence sunan sürükleyici ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Çıkış Tarihi

Samsung, yeni şık ve kullanışlı tableti Galaxy Tab S6 Lite'ın 1 Mayıs'tan itibaren Türkiye'de satışa sunulacağını duyurdu. Geniş ekranı, ince ve kompakt gövdesi ve yeniden tasarlanmış S Pen'i ile Galaxy Tab 6 Lite, hızlı not almak ve sevdiğiniz içeriklerini keyfini çıkartmak için ideal bir tablet. Tabletin Gül Pembesi, Gök Mavisi, Dağ Grisi olmak üzere üç harika renk seçeneği bulunuyor. S Pen kalem kutudan çıkıyor.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite Özellikleri

Tabletinizi ister iş için çalışırken ister evde dinlenirken kullanın, geliştirilmiş S Pen, not alma ve farklı görevleri yerine getirme konusunda mükemmel bir asistan. Yeni S Pen'in kullanımı normal bir kalemden farksız. Sadece 7.03 gr. ağırlığındaki S Pen, hafif ve kullanımı kolay bir ürün. Artırılmış hassasiyeti ve 0.7 mm'lik kalem ucu, not alırken veya çizim yaparken daha doğru sonuçlar sağlıyor. S Pen manyetik olarak tabletin sağ köşesine takılıyor. Böylece kaybetme endişesi yaşamıyorsunuz. S Pen kalem, pilsiz çalıştığından pilin biteceğine dair endişeniz de olmuyor. S Pen ve Samsung Notlar'ı kullanarak elle aldığınız notları anında dijital metin haline getirebiliyorsunuz. Notları, PDF, JPEG resmi, metin dosyası veya Microsoft Word belgesi olarak dışa aktarabiliyorsunuz.

Galaxy Tab S6 Lite, 10.4 inç ince çerçeveli ekrana sahip. Hafif ve kompakt tasarımının sunduğu kolay taşınabilirlik sayesinde dilediğiniz her yerde farklı görevleri yerine getirmek, not almak, video veya film izlemek için ideal bir tablet. Daha büyük tablet ekranı için optimize edilmiş One UI'ın en son sürümüyle gelen tablet, kullanımı daha kolay bir görsel arayüze ve basitleştirilmiş gezinti araçlarına sahip. Bu sayede birden fazla uygulama arasında sorunsuz ve zahmetsiz geçiş yaparak elinizdeki işe odaklanabiliyorsunuz.

Galaxy Tab S6 Lite, müzik dinleme, içerik akışı, online alışveriş veya arkadaşlarınızla bağlantı kurmayı daha kolay ve eğlenceli hale getiren akıllı, kullanışlı ve eğlenceli birçok özelllik sunuyor. Tablet, olağanüstü sürükleyicilikte bir ses kalitesi için AKG ve Dolby Atmos 3D surround ses destekli çift hoparlörlere sahip. Eğlence demişken, Samsung, YouTube ve Spotify ile iş birliği yapmış. YouTube Premium ile 4 ay boyunca reklamsız YouTube videolarının, videoları indirip izlemenin ve YouTube Müzik ile YouTube Çocuk uygulamalarına erişmenin keyfini çıkarabilirsiniz. Spotify'ın Galaxy Tab S6 Lite'ın kullanıcı arayüzüne sorunsuz bir şekilde entegre olması sayesinde müzik ve podcast'leri kolayca arayabilir, en sevdiğiniz şarkıyı alarm yapabilirsiniz. Google Duo ile iş arkadaşlarınız ve dostlarınızla görüntülü görüşmeler yapabilir, Günlük Pano ekranından müziği kontrol etme, takvimi görüntüleme, hava durumunu öğrenme, hızlı not alma ve hatırlatıcı ekleme gibi işleri zahmetsizce yapabilirsiniz. Ayrıca Samsung Kids uygulaması ile çocuğunuzun tablet kullanımını kontrol altında tutabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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