Samsung Galaxy Note10'un Yeni Görselleri Ortaya Çıktı

Teknoloji devi Samsung, önümüzdeki aylarda yeni amiral gemisi Galaxy Note10'un lansmanını yapmaya hazırlanıyor. Ancak ilginç bir şekilde kaynaklar, bu akıllı telefon modeli için çeşit çeşit söylentiler ortaya attılar. Galaxy Note10'un donanımsal özellikleri az çok belli olduğu için bu konudaki söylentiler fazla önemsenmese de tasarım konusundaki bilgiler potansiyel kullanıcılar tarafından dikkatle takip edildi.

Aksesuar üreticileri, yeni bir akıllı telefon tanıtılmadan önce tasarımlarını tamamlamak için akıllı telefon üreticilerinden yeni modellere ait maketler alıyorlar. Bu nedenle bir akıllı telefon daha piyasaya sunulmadan kılıfları depolarda hazırlanmış oluyor. Daha önce pek çok akıllı telefonun kılıflarını cihaz piyasaya sürülmeden önce satışa sunmuş olan Olixar, Galaxy Note10 kılıflarını da gizlemek konusunda başarılı olamadı. Çevrimiçi ortamda paylaşılan kılıf görselleri, Galaxy Note10 tasarımını baştan aşağı ortaya çıkarmış oldu.

Ortaya çıkan bu kılıflara göre Samsung Galaxy Note10'lar dikey olarak konumlandırılmış üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca Galaxy Note10 Pro'nun ( yukarıda, solda) ek sensörleri de dikey olarak yerleştirilmiş durumda. Buna ek olarak Samsung'un Galaxy S8'den beri akıllı telefonlarına eklediği sesli asistan Bixby tuşu, Galaxy Note10'da kaybolacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Note10 için üretilen kılıfların üst ve alt görsellerinde ise Samsung'un kulaklık girişinden vazgeçtiğini görmek mümkün. Akıllı telefonun alt kısmında hoparlör, S-Pen, mikrofon ve akıllı telefonun USB-C girişi görülebiliyor.

Bu tasarım, Samsung Galaxy Note10'un genel görünüşü ile ilgili genel bir bilgi verse de, telefonun modelinin kesin olarak böyle olacağını söylemek mümkün değil. Kesin bilgilerin sadece Samsung cephesinden geleceğini unutmamak gerekiyor.