Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan Samsun Üniversitesine ziyaret
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Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan Samsun Üniversitesine ziyaret

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı ziyaret etti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan Samsun Üniversitesine ziyaret
02.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 02.09.2020 17:20

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı ziyaret etti.

Dağlı, beraberindeki AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Samsun Üniversitesi Rektörü Aydın'ı Ballıca Kampüsünde ziyaret etti.

Ziyarette, heyet, Uçuş Akademisi'nde yer alan Uçuş Simülatörü'nde incelemelerde bulundu.

Vali Dağlı, Samsun Üniversitesinin Türkiye'de kendi bünyesinde havalimanına sahip iki üniversiteden biri olduğunu vurgulayarak, "Samsun Üniversitesi mekan, donanım ve alanında uzman personel bakımından son derece önemli bir yer teşkil ediyor. Samsun havacılık ve havacılık teknolojilerine yatkınlığı bulunuyor. Samsun'un bölgesel havacılık üssü olabilmesi bakımından Samsun Üniversitesinin önemli bir rolü olacağını düşünüyorum." dedi.

Samsun Üniversitesinin kurulduğu günden bu yana hızlı ve dinamik bir biçimde gelişimini devam ettirdiğini söyleyen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, "Samsun Üniversitesinin yeni kurulmasına rağmen zorlukların üstesinden gelerek yaptığı çalışmalarla Türkiye'nin bilim üretimine kıymetli katkılar yapıyor. Şehrin adını taşıyan üniversite olarak gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Rektör Ünal ise Samsun Üniversitesi'nin çalışmalarını takdir ile takip ettiklerini ifade ederek, "Üniversite ve kentin gelişimi için yapılacak çalışmalarda Samsun Üniversitesinin yanındayız. Üniversiteler arası işbirliğini geliştirecek fikir ve görüşlere açığız." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Aydın, desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederek, "İki üniversite tek yürek ufkuyla daha da başarılı çalışmalara imza atacağımıza inancım tamdır." diye konuştu.

Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin de ziyarette yer aldı.

Kaynak: AA

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