'Başhekim ve sekreteri darp edildi' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma

Mardin'de, Derik Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Aziz Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay'ı darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden birine ev hapsi verildi, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığı da olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

BAŞHEKİM VE SEKRETERİNE SALDIRI

Olay, 15 Nisan'da Derik Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede işten çıkarılan bir personelin babası T.E. ve ağabeyi A.Ü.E., hastaneye geldi. T.E. ve A.Ü.E., Başhekim Uzm. Dr. Aziz Zilan ile görüşmek istedi. Başhekimlik makamı önünde T.E. ve A.Ü.E ile sekreter ve güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Odasından çıkan Zilan ile sekreteri Zeynep Oktay, T.E. ve A.Ü.E tarafından saldırıya uğradı.

ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Olayın ardından görevlilerinin ihbarı üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. 2 şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden T.E.'ye ev hapsi verildi, A.Ü.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Sağlık Bakanlığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Doktorlarimiza sahip çıkın...Sağlık bakani

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

