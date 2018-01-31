Samsun Valisi'nden Kaymakamlara "Çare Sizsiniz"

Kaymakamlar ile bir araya gelen Samsun Valisi Osman Kaymak, "Çaresizlik çok kötü bir şeydir. Onun için çare sizsiniz. Bunun için belli aralıklarla toplantılar yaparak vatandaşlarımızı dinleyin" dedi.

2018 yılının ilk kaymakamlar toplantısı, Valilik Toplantı Salonunda Vali Osman Kaymak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "İlçelerimize gelerek yapılması gereken ekonomik, sosyal ve muhtarlar toplantısı gibi toplantılar yaparak zaman zaman ilçelerimizdeki vatandaşlarımızla beraber oluyoruz. Bizim gelemediğimiz zamanlarda bu toplantıları sizler yapınız. Vatandaşlarımıza yardımcı olup, onların memnuniyetini almak bizler için büyük sorumluluktur. Bugün sizlerle birlikte İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi hedefiyle oluşturulan 'Açık Kapı Milletin Kapısı' Samsun bankosunun açılışını gerçekleştirdik. Bu çok önemli bir konudur. İlçelerinizde sizler de hazırlıklarınıza şimdiden başlayın. Vatandaşımız geldiğinde yardımcı olun. Çaresizlik çok kötü bir şeydir. Onun için çare sizsiniz. Bunun için belli aralıklarla toplantılar yaparak vatandaşlarımızı dinleyin. Kaymakam ilçede tarafsız ve herkesi kucaklayan konumunu ortaya koyarsa vatandaşlarımız tarafından takdir edilir. Bizler hizmet ettiğimiz her alanda kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum temsilcileriyle birlikte uyum içinde hareket etmeliyiz. Arkadaşlar ben ilçelerinize geldiğimde muhakkak şehit ailelerimizi ziyaret ediyoruz. Bu ziyaretler şehit ailelerimizi o kadar çok memnun ediyor ki, çocuğunu uzun yıllar önce evvel kaybetmiş olsalar dahi dün kaybetmiş gibi çok duygusal anlar yaşanıyor. Bunun için sizlerde plan yapın, belirli süreler içinde ilçelerinizdeki şehit ailelerimizi ziyaret edin. Lütfen ilçemizdeki emanetlerimize sahip çıkın. Sahiplendiğinizi ve ilçelerinizde her konuda özverili çalıştığınızı biliyorum ama bunları bir aradayken tekrar konuşmayı önemli görüyorum. Eksikliğinizi göstermeyin. Şehit aileleri de sizi evladı gibi düşünsün. Onların ne sorunları varsa sizlerden çözüm getirmenizi bekliyorum" diye konuştu.

Toplantıya ayrıca, Vali Yardımcıları Hasan Öztürk, Recep Yüksel, Dr. Hakan Kubalı ve Sezgin Üçüncü, İl Emniyet Müdürü Coşkun Esen, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb.Ünsal Ağaoğlu katıldı. - SAMSUN