SAMSUN Ürken kurbanlık boğa, park halindeki aracın üstüne çıktı -EK
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SAMSUN Ürken kurbanlık boğa, park halindeki aracın üstüne çıktı -EK

Ürken kurbanlık boğa, park halindeki aracın üstüne çıktı (2)HAFİF TİCARİ ARACIN SAHİBİ O ANLARI ANLATTISamsun'da kesime götürülen kurbanlık boğanın ürküp üzerine çıktığı park halindeki hafif ticari aracın sahibi emekli Veysel Yaşar (56) o anları anlattı.

01.08.2020 15:44 | Son Güncelleme: 01.08.2020 16:05

Ürken kurbanlık boğa, park halindeki aracın üstüne çıktı (2)

HAFİF TİCARİ ARACIN SAHİBİ O ANLARI ANLATTI

Samsun'da kesime götürülen kurbanlık boğanın ürküp üzerine çıktığı park halindeki hafif ticari aracın sahibi emekli Veysel Yaşar (56) o anları anlattı. Yaşar, Kurban kesmek için oraya gitmiştik. Sonra bir baktık boğa kaçıyor. Boğayı arabanın üzerinde gördüm. 'Araba mahvolmuş, yazık olmuş arabaya' dedim, bir baktım ki bizim arabaymış. Jandarmada oradaydı, geldi tutanak tuttuk. Karşı taraf da zaten 'biz ödeyeceğiz zararı' dediler, öyle anlaştık. Eğer zararı karşılamazlarsa mahkemeye veriliyormuş konu. Kaskoya da sorduk, bize 'Mahkemeye verilip zararın karşılığı hayvanın sahibinden alınır ' dediler, ancak biz bunu istemedik. Kurbanlığın sahipleriyle anyaştık. 'Ne çıkarsa masraf karşılayacağız' dediler. Aracın tavanı ezildi, tampon ve aynalar, ön cam gitti. Kaputta da hasar var. İlk bakışta yaklaşık 8 bin TL'lik hasar olduğunu söylediler. Daha sonra ne çıkar masraf bilmiyoruz, araç şu an tamir için serviste dedi.

'ARACI BİR AY ÖNCE ALMIŞTIK'

Aracı daha bir ay önce satın aldığını söyleyen Yaşar, Hayvanın gözü kapalı olduğu için kaçmaya çalışırken bizim araca denk gelip atlamaya çalışıyor, üstüne çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin. Bu da Allah'tandır, ne yapalım. İlginç bir olay. Sahipleriyle medeni bir şekilde anlaştık sonuçta. Orada insanlara da saldırabilirdi. Gelen mala gelsin önemli değil. Yeterki insanlara bir şey olmasın. Aracı da daha bir ay önce almıştım. Böyle bir olay oldu. Nasip kısmet, ne diyelim. Bayramda bir yere gidemedik, araç olmadığı için evde kaldık şeklinde konuştu.

SAMSUN Ürken kurbanlık boğa, park halindeki aracın üstüne çıktı -EK

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi Ekonomi
İnternet üzerinden 5 bin 500 liralık telefon aldı, ünlü firma 2 bin 500 liralık telefon gönderdi
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi Güncel
Yaşlı adamın kestiği kurbanlık hayvanda tüberküloz hastalığı tespit edildi
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım Güncel
Eren Bülbül'ün annesi: Oğlumun mezarını ziyaret eden Ekrem İmamoğlu'na kızgın değil kırgınım
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı 3. Sayfa
İstanbul'da değnekçi terörü! Kendisine para vermeyen adamı kalbinden bıçakladı
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı Ekonomi
Son Dakika: Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'yla 1,2 milyon haneye 1.000'er TL'lik yardım yapıldı
Meral Akşener, Ayasofya Camii'nde namaz kıldı Politika
Meral Akşener, Ayasofya Camii'nde namaz kıldı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
İstanbul'un ünlü restoranında çorbanın içinden çıkan cam parçası müşteriyi yaraladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Elektrikte Yeşil Tarife dönemi başladı
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Zonguldak'taki market kurban etlerini ücretsiz kıyma çekince vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Yapımında sona gelinen Mithatpaşa Tünelleri ile Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek oluyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Rahatlık devam ederse, gerekli kararları yeniden alırız
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Bataklığa saplanan ineğinin başında sabahlayan Mehmet Amca bu bayram çok mutlu
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu
Ehliyetsiz motosikletli canından oldu, çarptığı cipin şoförü kahroldu
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
İngiltere'de bir adam 4 yıldır kolunda cinsel organıyla yaşıyor
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Şarkıcı Coşkun Sabah'ın kızı Roza, mayolu fotoğraf paylaşınca babasıyla arası bozuldu
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
Ömür Gedik, bir gencin inek taşıdığı için linç edilmesine destek verdi: Hindistan'ı seviyorum
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
İBB'ye ait kurban kesim alanında kasaplar kaçtı, vatandaş kendi kurbanını kendisi kesti
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Çok istemesine rağmen çocuğu olmayan 80'lik nine, evini ihtiyaç sahibi çocuklar için Kızılay'a bağışladı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Camiye ayakkabıyla girip çektiği videoyu paylaştı, hakkında yasal işlem başlatıldı
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
Çoban ressam yaptığı resimlerle doğayı açık hava sergisine çevirdi
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Trabzonspor, Fenerbahçe'ye gitmesi beklenen Filip Novak'ın yerine Konstantinos Stafylidis'i düşünüyor
Çin'de aç ayı, arıcıların kovanından bal yerken görüntülendi
Çin'de aç ayı, arıcıların kovanından bal yerken görüntülendi
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı
Altın fiyatlarının yükselmesiyle altın kaplamalı gümüş takılara talep arttı
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına Seren Serengil'den ilginç yorum: Bir hamile güzelliği gelmiş
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rita Ora, arkadaşlarıyla tekne keyfi yaparken bikinisinin azizliğine uğradı
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
Rapçi Ceza, şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya gönderme yaptı
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Demokratik Kongo'da alkollü asker sivillere ateş açtı: 12 kişi hayatını kaybetti
Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi
Zeki Çelik, giydiği 17 numarayı Lille'e transfer olan Burak Yılmaz'a verdi
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Galatasaray'ın gündemindeki Shon Weissman, Wolfsberger ile antrenmana çıkmayacak
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Sergen Yalçın, Cenk Tosun ile Galatasaray'dan ayrılan Lemina'yı istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Hulusi Akar Yaşar Güler Fatih Sultan Donald Trump
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Şeyma Subaşı Kerem Bursin
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Bursa Bayram Cep Telefonu
Şu an buradasınız: SAMSUN Ürken kurbanlık boğa, park halindeki aracın üstüne çıktı -EK - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.8.2020 16:34:11. #1.15#
title