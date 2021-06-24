Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Güncel

Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var Mayıs ve Haziran'daki yağış miktarı mevsim normallerini 2'ye katladı Samsun'da Mayıs ve Haziran ayında yağan yağmurların etkisiyle barajlar suyla doldu.

Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var

Mayıs ve Haziran'daki yağış miktarı mevsim normallerini 2'ye katladı

SAMSUN - Samsun'da Mayıs ve Haziran ayında yağan yağmurların etkisiyle barajlar suyla doldu. Samsun merkeze içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'nda su seviyesi maksimum seviyeye çıkarak 10 aylık su birikti.

Geçen yıl tüm Türkiye'de yaşanan meteorolojik kuraklığın ardından birçok ilde içme suyu sıkıntısı yaşanmış, İstanbul dahil bazı illerde programlı su kesintisi yapılmıştı. Samsun merkeze içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'nda da o dönemde sadece 2 aylık bir su stoku kalmıştı. Alınan tedbirler ve önlemlerin yanı sıra yağışlarla birlikte Samsun'da su kesintisine gidilmeden sorun giderilmişti. Bu yıl yaz aylarında etkili olan yağışlarla birlikte geçen yıl aynı dönemde 2 aylık su stoku kalan Çakmak Barajı'nın su stoku da 10 aya çıktı.

"Hiç yağmur yağmasa da 10 yetecek içmesuyu var"

Şu anda Çakmak Barajı'nda 10 aylık içme suyu stokunun olduğunu dile getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Dr. Bahattin Yanık, "Şu anda Samsun merkeze içme suyu sağlayan Çakmak Barajı'nın su seviyesi yüzde 97 seviyesinde. Şu anda hiç yağmur yağmasa bile 10 yetecek içme suyumuz var. Çakmak Barajı'ndaki en düşük su seviyesi 2014 yılında yaşandı. 2014 yılında minimum su seviyesi kod olarak 103'e düşmüştü. Yani su minimum seviyeye çok yaklaşmıştı. Baraj bitti bitecek aşamasına gelmişti. Geçen sene de bir su sıkıntısı yaşanmıştı. Bununla alakalı ilave tedbirler almıştık. Buna rağmen 2 aylık bir suyumuz kalmıştı. İlave olarak Yeşilırmak'tan su takviyesi yapmıştık. Alınan tüm önlemlere rağmen yağmurlar başlayana kadar 2 aylık suyumuz kalmıştı. Geçen sene sezon çok ciddi manada kurak gitmişti. Türkiye'de kuraklıktan en fazla etkilenen bölge bizim tespitlerimize göre Samsun, Amasya ve Tokat civarıydı. Çok şükür alınan tedbirler ve yağışların başlamasıyla bir sıkıntı olmadan bu durumu atlatmıştık. Şu anda 10 ay yetecek içme suyumuz var. Şu anda barajın maksimum kodu 119,60 seviyesinde. Zaten Çakmak Barajı'nın maksimum kodu da 120. En üst seviyeye yakın bir düzeydeyiz" dedi.

Mayıs ve Haziran'daki yağış miktarı mevsim normallerini 2'ye katladı

Öte yandan Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü uzmanları İhlas Haber Ajansı'nayaptığı açıklamada, "2021 yılı Mayıs ayında Samsun merkeze m2'ye 89 kilo yağış düştü. Bu yağışların 41,6 kilosu 23-24 Mayıs tarihinde 24 saatlik zaman dilimi içerisinde düştü. Haziran ayında ise m2'ye toplam 83,7 kilo yağış düştü. Bu yağışın 17,4 kilosu da 17 Haziran'da 24 saatlik içerisinde meydana geldi. Mevsim normallerine baktığımız zaman ise 1991-2020 yılları arasında Samsun merkezde Mayıs ayı yağış ortalaması 51 kilo olarak dikkat çekiyor. Haziran ayı mevsim normalleri 40,2 kilo. Yani 2021 yılında Mayıs ve Haziran aylarında Samsun'a düşen yağış miktarı mevsim normallerinin çok üstünde seyretti" diye konuştular.

Samsun'da Mayıs ve Haziran ayında bazı günlerde etkili olan sağanak yerel çaplı su birikintileri ve su taşkınlarına neden olmuştu.

Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var
Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var
Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var
Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

Türkiye'de 5 bin 703 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 703 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 59 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 45 milyon dozu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 45 milyon dozu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede birinci doz aşı miktarı 30 milyonu aştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Boris Johnson Devlet Bahçeli Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Emel Sayın Bülent Ersoy Rafet El Roman Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cristiano Ozan Tufan Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'un hiç yağmur yağmasa bile 10 ay yetecek içme suyu var - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 22:08:00. #1.15#

title