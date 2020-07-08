Samsun'un göz bebeği 'Kılavuz Ormanı' yapılan projeler ile tekrar canlanacak Samsun'un göz bebeği 'Kılavuz Ormanı' yapılan projeler ile tekrar canlanacak Samsun'un Havza ilçesinde bulunan 170 dönümlük 'Kılavuz Ormanı' yapılacak düzenleme ile vatandaşın hizmetine sunulacak.

Samsun'un göz bebeği 'Kılavuz Ormanı' yapılan projeler ile tekrar canlanacak

SAMSUN - Samsun'un Havza ilçesinde bulunan 170 dönümlük 'Kılavuz Ormanı' yapılacak düzenleme ile vatandaşın hizmetine sunulacak.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, meşe ve çam ağaçlarından oluşan Kılavuz Ormanı ile ilgili projelerini açıkladı. İlk etapta Kılavuz Ormanı içerisinde 6 bin metrekarelik bir alana otopark ve sosyal donatı alanları oluşturacakları söyleyen Başkan Özdemir, "Mesire alanımız yaklaşık 170 dönümlük bir alanda sahip. Bunun 100 dönümü meşe, 70 dönümü de çam ağaçlarından oluşuyor. İlk etapta 100 dönüm alanda proje çalışmalarımız bittiğinde şu anda açık bir alanımız var, 6 bin metrekarelik bir yer o alana otopark ve sosyal donatı alanlarını yerleştireceğiz. Diğer alanlarda ise herhangi bir doğal dokuya zarar vermeden tamamen mevcut fiili duruma göre yürüyüş yolları, kamelyalar, ağaç evler, çocuk oyun alanları, doğal yaşam alanları bir tanede kır kahvesi ve seyir terası olmak üzere planlamamız var. Bu planlamanın tamamının Orman Bakanlığının denetiminde ve onların tavsiyeleri ile yapılmaktadır. Bu alanın hem ilçe turizmine hem de bölge turizmine büyük katkı sunacağını düşünüyoruz" dedi.

"Kaplıca turizminde eksik kalan hususu tamamlayacak"

İlçe merkezinde yaşayan vatandaşların günü birlik mesire alanı olarak kullanabileceği hem de kaplıca için ilçeye gelen yerli ve yabancı turistlerin günün belli bir kısmını geçirebilecekleri, spor yapabilecekleri güzel bir alan inşa edeceklerini ifade eden Başkan Özdemir, "Çevre Bakanlığı ile ilgili görüşmeler yaptık. Gerekli desteği alacağız. Burası Vezirköprü çevre yoluna 500 metre uzaklıktadır. Hem ulaşım kolaylığı açısından hem de tabi güzelliği açısından insanımızın tercih edeceği bir mekan olduğunu düşünüyoruz. Bunu daha da ileriye götüreceğiz. Kaplıca turizminde eksik kalan bir husus vardı. Yaptığımız görüşmelerde çıkan sonuçlarında bir tanesi de kaplıca işletmelerimizin ilçe merkezinde olması nedeniyle kaplıcanın öncesinde veya sonrasında gezip dolaşabileceği ve spor yapabilecekleri vakit geçirebilecekleri bir alan ihtiyacı olduğunu söylediler. Bizler de hem bu eksikliği giderme hem de turizm de çıtayı bir tık daha yükseltme adına bu projeyi geliştiriyoruz. Bu konuda gerek sivil toplum kuruluşlarımız gerek kamu kuruluşlarımız gerekse ben bu işte bir fikrim var diyen herkesle istişare halindeyiz. Proje çalışmamız biten kadar her türlü fikre değerlendirmeye eleştiriye açığız. Burada yapacağımız proje belki onlarca, belki yüzlerce yıl vatandaşın yararlanacağı alana dönüşecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA