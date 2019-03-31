Samsun'un Bafra İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Hamit...

Samsun'un Bafra ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hamit Kılıç kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hamit Kılıç 43 bin 772, İYİ Parti adayı Rızvan Aksoy 9 bin 947, CHP adayı Kemal Bütüner 8 bin 391 oy aldı.

Kılıç'ın öz geçmişi -

1967 yılında Bafra ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Bafra'da yaptı. Üniversite eğitimini Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde tamamladı.

1990 yılında kurduğu tekstil firmasıyla iş hayatına başladı. Bafra Ticaret ve Sanayi Odasında 3 dönem meclis üyeliği, başkan yardımcılığı, iki dönem Bafra Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti üyeliği, İmam Hatip Okulları Platformu Bafra Temsilciliği, Yavuz Selim Vakfı Bafra Şubesinin yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığını yaptı.

2014 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinde meclis üyeliğine seçildi. Meclis 1. Başkan Vekili, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeliği ve encümenliği görevlerinde bulundu.

13 Mayıs 2018'de Bafra Belediye Başkanlığı görevine seçilen Hamit Kılıç, evli ve 3 çocuk babası.

Kaynak: AA