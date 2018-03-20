Samsun Tabip Odasından "Poliklinik" Teşekkürü

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan, Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde açılan "Şehit Yakını, Gazi ve Engelli Polikliniği"ni çok yerinde bulduklarını, bu hizmette katkısı olan idarecileri kutladıklarını ve kendilerine teşekkür ettiklerini söyledi.

Murat Erkan konuyla ilgili yaptığı yaptığı yazılı açıklamada, "Samsun il sağlık Müdürlüğünün 19 Mart günü Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde açmış olduğu ve Türkiye'de bir ilk olan 'Şehit Yakını, Gazi ve Engelli Polikliniği' haberini değerli basınımız aracılığı ile duymuş bulunuyoruz. Toplumun çocuklar, yaşlılar, engeliler ve kadınlar gibi sağlıkta öncelikli gurupları vardır. Yaşadığımız terörle mücadele sürecinde vatanı için canını feda şehitlerimizin aileleri ise bu öncelikli gurupların da üzerinde gördüğümüz bir gruptur. Her gün gencecik evlatlarımız vatan uğruna toprağa düşerken ne söylesek boş, bunu biliyoruz. Geride kalan anne, baba, eş ve evlatları yani aileleri bu milletin baş tacıdır. Zaman zaman şehit yakınlarının sağlık alanında yaşadığı sorunlarda devreye girerek, elimizden geldiğince bireysel olarak yardımcı olmamız söz konusu oluyordu. Yine de, onlar için ne yapsak azdır. Bu bağlamda, Samsun İl Sağlık Müdürlüğünün Samsun Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde açmış olduğu 'Şehit Yakını, Gazi ve Engelli Polikliniği' uygulamasının önemli bir ihtiyaca karşılık gelmesi noktasında çok yerinde buluyoruz. Bu hizmette katkısı olan idarecileri kutluyor, kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - SAMSUN